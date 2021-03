Apple investit 1 milliard à Munich pour ses modems 5G

Apple fera de Munich son centre européen de conception de puces personnalisées, a annoncé la société. Les travaux déjà entrepris par Apple dans la capitale bavaroise contribuent actuellement aux puces personnalisées de la maison, tandis que l'expansion, associée à des investissements supplémentaires en R&D, dépassera 1 milliard d'euros au cours des trois prochaines années.

Des puces modems fabriqués en Allemagne

Apple affirme que la nouvelle installation ultramoderne apportera des centaines de nouveaux emplois dans la région, qui est déjà le plus grand centre d'ingénierie d'Apple en Europe, avec environ 1500 ingénieurs de 40 pays travaillant dans une variété de domaines, y compris la conception de la gestion de l'alimentation et processeurs d'applications. La nouvelle installation hébergera des employés qui se concentreront sur la connectivité 5G et les technologies sans fil.



Tim Cook a déclaré :

Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par tout ce que nos équipes d'ingénieurs munichois vont découvrir - de l'exploration des nouvelles frontières de la technologie 5G à une nouvelle génération de technologies qui apportent puissance, vitesse et connectivité au monde. Munich est le foyer d'Apple depuis quatre décennies, et nous sommes reconnaissants à cette communauté et à l'Allemagne de faire partie de notre voyage.

La nouvelle installation de 30 000 mètres carrés est située dans la Karlstrasse, dans le centre de Munich, et abritera l'unité cellulaire en pleine croissance d'Apple, le plus grand site de R&D d'Europe pour les semi-conducteurs et logiciels sans fil mobiles. Les équipes créeront la 5G et les technologies futures, et se concentreront sur le développement, l'intégration et l'optimisation des modems sans fil pour les produits Apple.

Apple prévoit de commencer à emménager dans le nouveau bâtiment à la fin de 2022 et, comme tous les bureaux Apple dans le monde, il fonctionnera entièrement à l'énergie renouvelable à 100%.



Apple affirme avoir dépensé plus de 15 milliards d'euros auprès de plus de 700 entreprises de toutes tailles à travers l'Allemagne. Cela comprend le fabricant de puces Infineon, la société de batteries Varta et la société chimique familiale DELO, qui fournit de la résine pour la technologie Face ID dans des produits comme l'iPhone 12.



On imagine que les futurs modems 5G maisons sortiront de ce nouveau bâtiment d'ici 2023 et la fin du contrat avec Qualcomm.