Mario Kart Tour fête la journée Mario avec "Mario Tour"

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Mario Kart Tour sur iOS et Android a déjà reçu de nombreux événements à thème, de nouvelles fonctionnalités et plus encore depuis son arrivée sur mobile il y a un an et demi.



Avec les célébrations du 35e anniversaire de Super Mario en cours et la sortie de Super Mario 3D All-Stars plus tard ce mois-ci, Nintendo célèbre le 10 mars ou la "journée Mario" à travers de nombreux jeux.

Mario Kart Tour a droit à l'événement "Mario Tour" qui est maintenant disponible jusqu'au 23 mars. Cet événement comprend des offres dans la boutique, un nouvel événement de défi à 2 joueurs, et plus encore. La quinzaine comprend notamment les personnages Mario (Racing) et B Dasher Mk. 2.

Regardez la bande-annonce de Mario Kart Tour: "Mario Tour" ci-dessous :

Mario Kart Tour : Mario Tour avant le Yoshi Tour

Le "Mario Tour" se terminera donc le 23 mars et sera suivi du "Yoshi Tour" jusqu'au 6 avril. Suite à cela, un nouvel événement de tournée secrète durera jusqu'au 20 avril pour célébrer les un an et demi de Mario Kart Tour. Cela comprendra des cadeaux, des événements de pièces bonus, des défis photo, des récompenses de conducteur et plus encore.



Si vous n'avez pas joué à Mario Kart Tour depuis un certain temps ou si vous envisagez de vous y mettre maintenant, sachez que le jeu dispose également d'un abonnement payant en option qui permet de débloquer certains éléments donc le mode 200cc. Si vous ne l'avez pas encore , Mario Kart Tour est disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Partagez vos codes amis ici dans notre fil de discussion afin de trouver des joueurs en multi.

Télécharger le jeu gratuit Mario Kart Tour