A Musical Story : un superbe jeu de rythme pour cet été

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Avant-hier, nous vous présentions le nouveau jeu Queen: Rock Tour, jeu de rythme qui offre une équivalence à Rock Band ou Guitar Hero, mais directement sur nos smartphones, et qui retrace l'histoire du groupe. Il semblerait que le genre reprenne des couleurs ces derniers temps, puisque le développeur Glee-Cheese Studio et l'éditeur Digerati viennent d'annoncer l'arrivée future de A Musical Story.

Comme pour Queen: Rock Tour, il faudra donc taper au bon moment, en même temps que la musique, pour franchir les derniers niveaux. Car oui, derrière le rythme se cache un véritable scénario et une narration prometteuse, comme nous dévoile le trailer :

A Musical Story : une histoire et de la musique

Alors que la plupart des jeux de rythme sont là pour tester vos réflexes alors que vous essayez d'imiter des groupes en jouant une vaste sélection de morceaux sympas, A Musical Story se veut quelque peu différent. Un véritable scénario se cache derrière, se dévoilant au fur et à mesure que vous progresserez.



On parle d'un personnage perdu dans ses propres pensées sans aucun souvenir de sa vie suite à un accident. En plus d'iOS, le jeu sera disponible sur PC, Nintendo Switch et Xbox One dès cet été !



On a déjà hâte de voir le résultat...