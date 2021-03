Podcasts : Apple propose de suivre plutôt que de s'abonner

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Réagir

Apple Podcasts va avoir le droit à quelques ajouts et modifications lors de la sortie d'iOS 14.5 dont le remplacement du mot "s'abonner" par un terme plus adéquat. Explications.

Publicité

Apple joue sur les mots

D'ici quelques jours ou quelques semaines, Apple va présenter iOS 14.5 pour le grand public et ce sera l'occasion de retrouver plusieurs nouveautés non négligeables. L'application Podcasts a été annoncée comme légèrement modifiée et visiblement nous commençons à en apprendre davantage.



Désormais, lorsque l'on découvre un nouveau podcast et qu'on souhaite l'ajouter à notre bibliothèque, le terme "suivre" remplace le mot "s'abonner". À première vue vous me direz que ce changement est totalement inutile mais pas aux yeux d'Apple. Comme vous le savez, la Pomme est intransigeante sur la signification des mots et ce changement n'est pas anodin. Selon une étude de Tom Webster d'Edison Research, 47% des personnes qui n'écoutent pas de podcasts régulièrement pensent qu'en cliquant sur "s'abonner" cela signifie que c'est un service payant.

La plupart des autres services du même style utilisent déjà le terme "suivre" et effectivement cela peut se comprendre. Comme quoi lorsque l'on possède des services utilisés par autant de monde, la signification d'un mot peut parfois induire en erreur et représenter une perte non négligeable de clients qui se font de fausses idées.

Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts