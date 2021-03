TikTok annonce prendre des mesures pour lutter contre le harcèlement en ligne

Les réseaux sociaux apportent de bonnes choses en général, cependant l'expérience peut vite virer au cauchemar quand vous êtes la cible de plusieurs personnes malintentionnées. Si beaucoup des réseaux comme Instagram ou encore Facebook prennent des décisions pour limiter cette triste persécution en ligne, pour TikTok c'est le début d'une grande aventure pour lutter contre le harcèlement en ligne. L'application de vidéos courtes vient d'annoncer le déploiement de deux fonctionnalités pour aider ses utilisateurs.

Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs de TikTok ont moins de 18 ans, il faut dire que l'application est extrêmement populaire auprès des jeunes. Comme la majorité des autres réseaux sociaux, on peut apercevoir dans les commentaires des vidéos ou même des directs, des personnes qui n'ont que des discours négatifs à la bouche : des insultes, des critiques non constructives ou encore des menaces.

Ces commentaires indésirables, Bytedance (la société mère de TikTok) souhaite les voir disparaitre définitivement. Pour cela, l'application a pris de nouvelles mesures pour les utilisateurs adeptes des commentaires malsains quand ils interagissent sur TikTok.



Grâce à un système automatique qui va analyser chaque commentaire, un utilisateur qui poste un message considéré comme indésirable va recevoir une notification l'invitant à revoir le commentaire qu'il vient de mettre en ligne.

Dans cette notification, ByteDance va mettre en avant un petit rappel sur les règles à respecter quand vous souhaitez exprimer votre ressenti après avoir vu une vidéo. La nouvelle procédure vous proposera un lien rapide vers la modification du message pour éviter que vous ayez besoin de chercher la vidéo.

Avec cette nouveauté, TikTok souhaite promouvoir un environnement positif où les utilisateurs sont bienveillants les uns envers les autres. Le fait d'inciter quelqu'un à revoir son message va permettre de faire comprendre qu'un tel message n'a peut-être rien à faire sur une application où on vient pour se divertir.

Chaque utilisateur pourra demander au système automatique d'analyser les commentaires laissés sur ses vidéos. Pour cela, une fonction de filtrage va être mise à disposition dans les réglages de l'application. Bien évidemment, rien ne sera obligatoire, vous pourrez l'activer comme la désactiver comme bon vous semble.

TikTok affirme dans son communiqué vouloir continuer sur ce chemin :

Créer un environnement d'application sûr et positif qui permet à l'expression créative de prospérer est notre priorité. Nous continuerons à renforcer nos mesures de protection pour les utilisateurs, à créer des outils qui offrent aux gens plus de contrôle pour façonner leur expérience et à écouter les commentaires de notre communauté et de nos experts.