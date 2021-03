Cube Escape Collection : Rusty Lake propose 9 jeux pour 3,49€

Il y a quelques jours, Rusty Lake annonçait que les neuf premiers jeux de puzzle d'aventure en point and click Cube Escape arriveraient sur iOS et Android dans une seule version d'anthologie. Tous les jeux inclus dans la collection Cube Escape sont disponibles de manière autonome, mais cette version les rassemble dans un seul package gratuitement. Les jeux inclus dans Cube Escape Collection son tSeasons, The Lake, Arles, Harvey's Box, Case 23, The Mill, Birthday, Theatre et The Cave.



Le 10e jeu Cube Escape, Cube Escape: Paradox est toujours disponible sur l'App Store et Google Play séparément.

Cube Escape Collection est arrivé

Bien que la collection Cube Escape ne remplace apparemment pas les jeux individuels, cela facilitera certainement la maintenance pour le studio Rusty Lake. De même, les fans de point & click pourront découvrir la saga plus facilement. La collection Cube Escape a également apporté des modifications aux réalisations du Game Center en plus du nouveau menu de sélection de jeu. Regardez la bande-annonce de la collection Cube Escape ci-dessous :

Dans cette anthologie d'aventures classiques en point & click, vous suivez le chemin de Dale Vandermeer, un détective d'homicide, alors qu'il enquête sur la mort d'une femme et se retrouve entraîné dans le monde mystérieux de Rusty Lake. Le jeu est inspiré des "escape rooms", un concept qui cartonne ces derniers temps.



Cube Escape était la première série de jeux de Rusty Lake, introduisant l'univers unique du studio. La collection Cube Escape contient 9 chapitres: Seasons, The Lake, Arles, Harvey's Box, Case 23, The Mill, Birthday, Theatre et The Cave.



La collection Cube Escape est maintenant disponible sur iOS (et bientôt sur Android) gratuitement. Cependant, le bundle nécessite un achat intégré de 3,49€ pour tout débloquer. Enfin, il n'est pas clair si les jeux individuels seront retirés par la suite. Avez-vous joué aux jeux Cube Escape ?

