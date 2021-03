Enfin une plus grosse batterie dans les iPhone 13

Il y a 49 min

Medhi Naitmazi

2

Apple semble améliorer la durée de vie de la batterie de l'iPhone avec la gamme iPhone 13, en utilisant un certain nombre de changements de conception, des batteries plus grosses et des améliorations d'efficacité.



Dans une récente note d'investisseur vue par nos soins, l'analyste Ming-Chi Kuo a expliqué que les quatre modèles d'iPhone 13 comporteront des batteries plus grandes avec des capacités plus élevées.

Publicité

L'iPhone 13 va améliorer l'autonomie des smartphones Apple

Les nouveaux modèles 2021 ‌iPhone‌ disposent d'une plus grande capacité de batterie que la série iPhone 12, grâce à la conception moins imposante de nombreux composants. Par conséquent, les nouveaux ‌iPhone‌ 13 sont également légèrement plus lourds que les ‌iPhone 12‌. Le nouveau design intéreieur comprend l'intégration de la fente pour carte SIM avec la carte mère, la réduction de l'épaisseur des modules photos avant, etc.

Le changement sera mis en œuvre grâce à un certain nombre de choix de conception, tels que l'intégration du tiroir de carte SIM dans la carte mère et la réduction de l'épaisseur de la matrice de caméras TrueDepth frontale.



Des batteries plus grandes dans les modèles ‌iPhone 13‌ conduiront vraisemblablement à une autonomie améliorée, contrairement à l'iPhone 12‌, qui a vu la taille de la batterie réduite dans tous les domaines par rapport à la génération précédente. Les ‌iPhone 12‌, 12 Pro et 12 Pro Max ont des batteries 295 mAh, 231 mAh, 282 mAh plus petites que leurs prédécesseurs, mais la durée de vie de la batterie a été en grande partie la même en raison des améliorations d'efficacité de la puce A14 gravée en 5nm.



Depuis le lancement de la gamme ‌iPhone 12‌, il y a également eu des inquiétudes quant à la façon dont la connectivité 5G pouvait diminuer la durée de vie de la batterie. L'iPhone 12 mini, en particulier, dispose d'une petite batterie en raison de son gabarit plus compact et a été critiqué pour son autonomie lorsque la 5G est activée. A la rédaction, on tient pourtant généralement une journée et demi avec le 12 Mini.



L'un des inconvénients des changements de conception internes notés par Kuo est que les modèles ‌iPhone 13‌ devraient être légèrement plus lourds en raison de leurs batteries plus conséquentes.



Les modifications apportées à la technologie d'affichage utilisée dans l'‌iPhone 13‌ Pro peuvent également être responsables de l'amélioration de la durée de vie de la batterie. On s'attend généralement à ce que les ‌iPhone 13‌ Pro et ‌iPhone 13‌ Pro Max obtiennent des écrans ProMotion avec des taux de rafraîchissement variables. En plus de fournir des taux de rafraîchissement élevés jusqu'à 120 Hz en cas de besoin, ProMotion permet également des taux de rafraîchissement plus lents lorsqu'il y a moins de mouvement à l'écran pour améliorer la durée de vie de la batterie. Et pourquoi pas permettre un affichage always-on au repos.



En outre, la puce A15 est également susceptible de fournir des améliorations d'efficacité supplémentaires pour soutenir la durée de vie de la batterie. La gamme ‌iPhone 13‌ devrait arriver plus tard cette année, avec une encoche plus petite, une stabilisation de la caméra par déplacement de capteur étendue, une prise en charge du Wi-Fi 6E, une 5G plus rapide, le 120 Hz sur les modèles Pro et le Lidar sur toute la gamme.