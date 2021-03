Le modem 5G conçu par Apple devrait arriver à partir de 2023

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Les rumeurs l'ont toujours affirmé, l'un des objectifs d'Apple est de concevoir son propre modem 5G, cela permettra de ne plus acheter en masse chez Qualcomm et donc de faire des économies sur le prix de fabrication de l'iPhone. D'après Thomas O'Malley et Blayne Curtis de Barclays, le géant californien pourrait proposer son premier modem 5G dès 2023.

Publicité

Le modem 5G made in Apple, ce n'est pas pour tout de suite

Si des fabricants comme Qualcomm ont déjà toutes les bases pour fabriquer des modems 5G, chez Apple on y est encore très loin. Avec l'exigence qualité qu'impose la firme de Cupertino à ses ingénieurs, le développement d'une tel composant nécessite des années à concevoir !

Mais rassurons-nous, le modem 5G d'Apple va voir le jour dans peu de temps en tout cas les deux analystes de Barclays en sont persuadés. Selon leurs propos (aperçus dans une note de recherche), le géant californien pourrait lancer son propre modem dès l'iPhone 15, mais Apple ne serait pas en "solo" sur le projet.



En effet, l'entreprise s'appuierait sur l'expérience de Qorvo et Broadcom dans ce domaine, les deux firmes aideraient le géant californien dans la création de son propre modem 5G.

Les indiscrétions expliquent qu'en interne, le projet aurait commencé depuis l'année dernière, Apple aurait mis plusieurs de ses ingénieurs sur le coup, le but étant de se séparer de Qualcomm dans un avenir proche. Puisqu'il est vrai, quand on fait tout soi-même, le coût est nettement moins élevé !

Ce qui rend optimiste les analystes de Barclays, c'est qu'Apple a des ingénieurs spécialisés dans ce domaine, souvenez-vous en 2019, la firme de Cupertino annonçait avoir acquis la majorité de l'activité modem smartphone d'Intel. Cette impressionnante transaction qui avait coûté 1 milliard de dollars a permis à Apple d'acquérir 2 200 employés d'Intel, tous experts dans le développement de modems cellulaires.

Il est probable que le géant californien avait déjà l'ambition de concevoir son propre modem 5G depuis bien longtemps...



Pour ce premier modem 5G, Apple reprendrait les caractéristiques du Snapdragon X60 de Qualcomm. La firme de Cupertino proposerait un modem qui serait capable de gérer simultanément les données 5G issues des bandes mmWave et inférieure à 6 GHz.

Les avantages ? La gestion d'un signal à courte distance et d'un autre à longue distance, la combinaison des deux permet d'obtenir de gros débits, même quand on se retrouve loin de l'infrastructure 5G de son opérateur !



Est-ce que ce rapport voit juste ?

Difficile à dire pour l'instant, mais on se doute bien que si Apple a fait venir plus de 2 000 ingénieurs d'Intel dans son effectif, ce n'est pas pour continuer à commander des modems 5G chez la concurrence.