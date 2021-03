Timedash ajoute des superbes widgets d'horloge inspirés des années 70

Avec l'arrivée récente d'iOS 14, les widgets ont pris de l'importance sur nos appareils iOS (et iPadOS) notamment grâce à la disponibilité de nombreuses applications. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une petite nouvelle, très intéressante, car elle propose une nouvelle collection de superbes widgets d'horloge inspirés des années 70.

Son nom, c'est Timedash Widget (v1.0.3, 13 Mo, iOS 14.0) et elle est disponible depuis quelques jours sur l'App Store. À ce jour, on recense 30 combinaisons uniques avec de nouveaux designs qui arriveront dans les prochaines mises à jour.

Timedash combine vos informations quotidiennes les plus vitales dans un widget astucieux: heure, date, météo et un compteur de pas quotidien, le tout disponible dans un aperçu clair sur votre écran d'accueil. Choisissez parmi jusqu'à 30 combinaisons de fonctions et de couleurs différentes, allant des designs expressifs et colorés aux designs élégants et épurés.