Twitter prépare l'arrivée imminente de la fonction "Space"

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Twitter est très actif en ce moment en ce qui concerne les nouveautés qui s'ajoutent dans l'application iPhone. Après avoir annoncé travailler sur un nouveau design des images et d'un téléchargement en 4K de celles-ci, le réseau social s'apprête à lancer la fonction "Space". Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de chat révolutionnaire.

Publicité

Twitter lance Space

Mais qu'est-ce que Space ?

On pourrait comparer cette fonctionnalité à un salon sur Discord ou encore une conversation de groupe sur Clubhouse. Space est un endroit où plusieurs utilisateurs Twitter vont pouvoir discuter en toute tranquillité, un hôte pourra créer une "salle de discussion" et inviter 9 autres personnes à le rejoindre.



Space offrira toujours le contrôle et des privilèges de parole à celui qui a créé le salon de discussion, le réseau social va le considérer comme le "leader", l'hôte pourra couper le micro d'un autre utilisateur ou encore gérer divers aspects du salon (par exemple son nom).

La fonctionnalité Space a été mentionnée dans la description de la dernière mise à jour iOS de Twitter.

Cependant, Space n'est pas encore prêt si on en croit The Verge, il n'est par exemple pas encore possible de créer un salon de discussion, sauf si vous êtes un bêta-testeur de l'application Twitter.

Mais malgré tout, vous pouvez rejoindre dès maintenant un salon déjà crée par un utilisateur de la bêta. Les discussions vocales s'afficheront tout en haut sur la barre horizontale où se trouvent les Fleets.



Selon le réseau social, la nouvelle fonctionnalité devrait être prête pour tout le monde début avril, il reste encore quelques détails à peaufiner !

Ci-dessous, retrouvez un aperçu de "Space" en vidéo.

Publicité

Télécharger l'app gratuite Twitter