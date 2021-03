Les apps transférées vers un autre compte App Store sont refusées au Small Business

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Réagir

Il y a quelques mois, Apple a décidé de répondre à la colère générale envers l'App Store, de nombreux développeurs dans le monde avaient critiqué la commission de 30% qui était considérée comme abusive. La firme de Cupertino a décidé de faire un geste en divisant par deux cette marge pour les développeurs gagnant moins de 1 million de dollars par an avec toutes les applications sur leur compte App Store Connect. Bien évidemment... Des petits malins ont essayé de contourner la règle, mais Apple ne se fait pas avoir !

Publicité

Le Small Business ne fonctionne pas en cas de transfert d'application

Pour faciliter la gestion d'une application iOS, iPadOS, tvOS, macOS et watchOS, Apple propose depuis longtemps de transférer une ou plusieurs applications d'un compte App Store Connect vers un autre.

Si cette technique est pratique dans certaines situations, elle peut vous porter à défaut si vous souhaitez soumettre votre application au programme "Small Business".

Sean Harding un développeur a découvert malgré lui une procédure qu'il ne connaissait pas dans la vérification de l'éligibilité pour rejoindre le programme. Avant de soumettre sa demande, Harding avait effectué un transfert de son application vers un autre compte App Store Connect.



Le développeur a expliqué que son entrée dans le Small Business a été refusé à cause de cette récente manipulation. La cause ? Apple souhaite éviter que les développeurs transfèrent leurs applications vers des comptes qui donnent l'impression de gagner moins d'argent.

Le géant californien considère cela comme une possible fraude, du coup, dès que l'équipe de validation du Small Business constate un récent transfert de votre application, ils ont pour instruction de ne pas se poser de question et de bloquer immédiatement la demande.

Dans le document d'assistance d'Apple, rien n'est caché, c'est ouvertement mentionné :

Les transferts d'applications ne sont pas autorisés pendant la participation au programme. Si vous lancez un transfert d'application après le 31 décembre 2020, ou si vous acceptez un transfert d'application qui a été lancé après le 31 décembre 2020, vous ne serez plus admissible à participer au programme.

Malheureusement, Sean Harding n'a pas réussi à trouver de solution pour intégrer le Small Business et profiter de la commission à 15%. Il explique quand même sur Twitter que le règlement d'Apple n'est pas complètement clair, puisque celui-ci ne mentionne pas si le transfert d'application est interdit avant ou pendant que l'on est dans le Small Business.