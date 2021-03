Un brevet Apple pour augmenter la batterie de l'iPhone

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Si nos appareils portables évoluent de plus en plus, embarquant des technologies impressionnantes, l'un des points noirs constants n'est autre que la batterie et sa durée de vie. Tous les mois, en général, on peut lire un article détaillant un nouveau procédé pour révolutionner le genre, sans qu'aucune ne trouve réellement sa place dans nos smartphones et tablettes.

Publicité

Aujourd'hui, c'est Apple qui revient à la charge avec un nouveau brevet publié qui décrit une solution pour augmenter la durée de vie de cette dernière. Fait "amusant", cette solution a déjà été mise en place à l'époque pour contrer un problème rencontré en 2015 avec le MacBook 12 pouces. Et pourquoi pas sur un iPhone 13 ou iPhone 14 ?

Des batteries "pochettes" pour augmenter la durée de vie ?

Comme on peut le voir dans le brevet, Apple veut donc se passer des batteries rigides habituelles pour passer à des pochettes qui peuvent être façonnées pour s'adapter à l'espace disponible. Une révolution saluée à l'époque, car permettant de prendre toute la place, car permettant de faire face à des problématiques décrites par la Pomme :

Les batteries au lithium-polymère sont couramment utilisées comme batteries rechargeables pour alimenter divers appareils électroniques, notamment les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones mobiles, les assistants numériques personnels (PDA), les lecteurs de musique numériques et les outils électriques sans fil. Les batteries au lithium-polymère peuvent souvent inclure des électrodes et un électrolyte scellés dans une pochette laminée aluminisée. Ces batteries de poche peuvent être utilisées dans des dispositifs électroniques portables à espace restreint tels que des téléphones mobiles, des ordinateurs portables et / ou des dispositifs portables.



Les bords scellés de la batterie de poche peuvent entraîner un excès de matériau de poche et la poche peut avoir une tension positive qui nécessite que la surface extérieure de la poche soit isolée des surfaces conductrices dans le dispositif électronique. Pour loger le matériau de poche en excès et isoler la surface conductrice de la batterie de poche, la batterie de poche doit être plus petite que la zone prévue dans le dispositif électronique, ce qui entraîne un gaspillage d'espace. Ceci est particulièrement important dans les appareils électroniques portables à espace restreint, où l'espace est limité et les appareils sont généralement conçus pour accueillir les plus grandes batteries possibles.

Dans ce brevet, on apprend qu'Apple travaille sur une pochette souple "pour réduire l'espace entre la batterie et les composants électroniques dans un dispositif électronique" et pouvant "optimiser l'espace disponible dans le dispositif électronique sans avoir besoin d'un espacement entre le boîtier de batterie et d'autres composants dans le dispositif électronique".