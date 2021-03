General Motors : une nouvelle batterie électrique plus autonome

Le groupe américain General Motors, que l'on connait notamment pour détenir Ford, Chrysler ou encore Opel, vient une nouvelle fois de faire parler de lui dans le monde de l'automobile électrique. On savait que ce dernier travaillait sur des technologies à adopter pour ses futures voitures, notamment sur des batteries, secteur dans laquelle la firme a déjà réussi de belles prouesses.

Dans la nuit, le constructeur a dévoilé son plan d’action pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique, avec notamment le développement d’une nouvelle batterie lithium-métal.



General Motors dévoile une batterie puissante plus autonome

La lutte contre le réchauffement climatique devient de plus en plus critique, et de nombreuses sociétés commencent (tardivement) à se joindre au projet. C'est notamment le cas dans le secteur de l'automobile avec l'arrivée de nouveaux plans pour passer au vert. Cette nuit, c'est General Motors qui a dévoilé son plan d'action, pour diminuer son empreinte carbone avec une production neutre pour 2040.



Entre temps, plusieurs étapes auront lieu, notamment un parc 100% électrique d’ici 2025 pour mettre fin à l'utilisation de l'énergie fossile. Pour ce faire, ils ont notamment présenté une nouvelle batterie équipée d’une technologie lithium-métal. Au programme, des cellules de batterie plus légères, plus de puissance et plus d'autonomie. Prometteur...



