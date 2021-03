Bons plans iOS : Escapists 2: Pocket Breakout, 9th Dawn II, Sketch Tree Pro

Hier à 20:51

Guillaume Gabriel

1

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Escapists 2: Pocket Breakout, 9th Dawn II, Sketch Tree Pro. L'occasion d'économiser 48,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Publicité

Applications gratuites iOS :

Epica 2 Pro (App, iPhone / iPad, v2.3, 41 Mo, iOS 8.0, 才琴 唐) passe de 2,29 € à gratuit. Voilà une app d'édition de photos décalée qui propose en effet d'ajouter des effets amusants. Que ce soit des filtres, des décors ou des poses, vous trouverez un truc marrant pour faire un montage de vous ou vos amis pour faire rire tout le monde.



C'est facile et si vous êtes paresseux, il y a un mode aléatoire !



Les + : Publicité Pas de pubs

Pas de watermark

Originalité des filtres / poses Publicité Télécharger l'app gratuite Epica 2 Pro





Metadata (App, iPhone / iPad, v1.7.1, 1 Mo, iOS 14.0, Thomas Coomer) passe de 2,29 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Que vous preniez des photos sur votre téléphone, votre reflex numérique ou que vous créiez des images dans votre application de retouche photo préférée, Metadata vous montrera vos dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique.



Les métadonnées peuvent afficher des données météorologiques sur votre photo, notamment la température, les conditions météorologiques, les heures de lever et de coucher du soleil, même si l'appareil photo n'enregistre pas les données météorologiques.



Les + : Application complète Publicité

Pour les pros de la photo Publicité Télécharger l'app gratuite Metadata





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.5, 50 Mo, iOS 9.0, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : Publicité L'application est très complète Publicité Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Flashlight Timer (App, iPhone, v5.0.6, 5 Mo, iOS 10.3, Yixiang Lu) passe de 1,09 € à gratuit. Flashlight Timer fournit des minuteries qui actionnera votre lampe de poche de l'iPhone quand ils commencent et le mettre hors tension quand ils se terminent.



Appuyez simplement sur l'un des préréglages de la minuterie pour commencer le compte à rebours. Vous pouvez ajouter du temps au compte à rebours d’un simple toucher, et même régler la luminosité de la lampe de poche pendant qu’elle fonctionne.



Les + : Pratique ! Publicité Télécharger l'app gratuite Flashlight Timer





Jeux gratuits iOS :

yourSudoku (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v5.00, 69 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit.

Sudoku (数 独), à l'origine appelé Number Place, est un casse-tête combinatoire basé sur la logique. Cette application propose plus de 10000 parties de sudoku...



Elle propose plus de 100 parties sudoku pour débutants, pour que vous puissiez apprendre à jouer au sudoku, mais a également 1000 des parties bien plus complexes...



Les + : Une valeur sûre

Excellent pour le cerveau Publicité Télécharger le jeu gratuit yourSudoku





Anti Pong (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.2, 46 Mo, iOS 13.0, Chris DeWeese) passe de 1,09 € à gratuit. Anti Pong est une approche nouvelle et unique du jeu classique de Pong.



Déplacez votre pagaie de haut en bas pour esquiver les balles qui rebondissent sur l'écran. Les balles qui frappent votre pagaie enlèveront des briques similaires à un jeu Breakout, vous devez donc faire de votre mieux pour éviter la balle. La dernière personne debout gagne. Avec des options pour le solo contre un adversaire d'apprentissage automatique ou multijoueur local avec un ami, ce jeu est parfait pour remplir le temps qui passe. Combien de temps pouvez-vous durer?



Les + : Le concept est très prenant Publicité Télécharger le jeu gratuit Anti Pong





Lumber Jack Forest Wood Chop (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.4, 270 Mo, iOS 10.0, RL Technology, LLC) passe de 3,49 € à gratuit. Les vraies aventures vous attendent ici! Coupez les arbres avec votre hache. LumberJack Tree Chop est un jeu de style arcade oldschool. Devenez bûcheron, coupez du bois et évitez les branches. Cela semble être une tâche facile?



Facile à jouer mais difficile à maîtriser. Maîtrisez vos compétences pour atteindre les meilleurs records des classements.



Les + : Un jeu d'arcade qui mettra vos réflexes à l'épreuve Publicité Télécharger le jeu gratuit Lumber Jack Forest Wood Chop





Towaga (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.6, 279 Mo, iOS 9.0, Sunnyside Games) passe de 3,49 € à gratuit.

Explorez, combattez, exorcisez ... survivez ! Mais les Anciens vous l'ont dit, le voyage ne sera pas facile.



Towaga est un très bon jeu qui nous propose des graphismes de très bonne qualité ainsi qu'un gameplay très intuitif où vous ne contrôlez pas directement le personnage mais le halo de lumière !

C'est magnifique, très bien réalisé et plutôt original comme shooter.



En bref, un excellent jeu.



Les + : Sublime

En promotion immanquable Publicité Télécharger le jeu gratuit Towaga





9th Dawn II (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.76, 75 Mo, iOS 8.1, Valorware LTD) passe de 2,29 € à gratuit. Aventurez-vous à travers d'épaisses forêts, des ruines antiques, des cavernes profondes et des villes assiégées dans 9th Dawn II. Participez à des batailles et collectez des tonnes d'objets, de butin, d'armes et d'armures sur une variété de monstres.



Affrontez des énigmes soigneusement conçues avec des plates-formes mobiles mortelles au-dessus de grandes profondeurs. Apprenez et lancez de puissants sorts pour vaincre vos ennemis. Votre objectif ultime est d'explorer et de parcourir Caspartia pour décider du sort de l'humanité.



Les + : Pour les fans de Zelda Publicité Télécharger le jeu gratuit 9th Dawn II





Promotions iOS :

The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,49 € à 1,09 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Publicité Télécharger The Escapists à 1,09 €





Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Digital Limited) passe de 7,99 € à 2,29 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Publicité Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 2,29 €





Lanota (Jeu, Musique / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.0, 1,1 Go, iOS 9.0, Noxy Games Inc.) passe de 2,29 € à 1,09 €.

Lanota vous emmène dans une véritable histoire qui va mettre votre rythme à rude épreuve puisqu'il vous faudra vous servir de la musique et appuyer au bon moment pour avancer au sein de l'aventure.



Celle-ci débute dans un monde décoloré et triste qu'il vous faudra sauver...



Les + : Un bon jeu de rythme

Une belle histoire Publicité Télécharger Lanota à 1,09 €