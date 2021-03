JDD : Tim Cook annonce 250 000 emplois liés à iOS en France

Petite surprise du côté de Tim Cook qui a donné une interview au Journal Du Dimanche en France. L’occasion de donner quelques chiffres et d’assurer la défense d’Apple face aux accusations de monopole autour de l’App Store.



Malgré la crise sanitaire, les emplois liés à Apple en France sont en hausse de 6%.

Tim Cook aime la France

D’après Tim Cook, « L'écosystème applicatif iOS soutient plus de 250 000 emplois en France », soit une hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Lors de la visite de Lisa Jackson à Station F en 2019, iOS représentait environ 220 000 emplois en France, dont plus de la moitié sur la région parisienne.



Tim Cook qui rendait virtuellement visite à trois entrepreneurs français a également loué le savoir-faire local :

Les apps françaises sont un hommage à l'effervescence cultivée à Station F. Elles reflètent aussi la créativité de la France, où la culture artistique se mêle à la technologie. Exactement ce qu'incarne Apple

Tim Cook en visite chez Ubisoft Montpellier

Pour information, les trois heureux élus ont été :

Lucie Basch qui emploie 850 personnes pour son application Too Good To Go

Matthieu Rouif, le fondateur de PhotoRoom, une app de retouche photo

Frank-David Cohen, cofondateur de Klassroom, qui révolutionne la communication parents-professeurs



Les développeurs de l’hexagone ont d’ailleurs généré plus de deux milliards depuis la création de l’App Store :

Les développeurs français ont généré près de 2 milliards d'euros de revenus depuis la création de l'App Store en 2008, révèle le PDG d'Apple. Et 75 % des revenus des développeurs français proviennent de l'étranger.

Le patron d'Apple, en a profité pour prendre les devants sur l’enquête de la Commission européenne concernant l'App Store :

Il ne faut pas perdre de vue que 85 % des applications sont gratuites et ne paient rien à Apple, précise Tim Cook. Nous avons lancé le Small Business Program. Il permet aux développeurs générant moins de 1 million de dollars de revenus de payer moitié moins en frais de commission, et donc de grandir plus vite.



Alors que Tim a déclaré à nouveau son amour pour la France, on sent qu’il prépare le terrain face à l’UE. Après deux premiers textes visant à réduire la puissance des grandes plateformes mondiales, des plaintes antitrust de la part de plusieurs entreprises comme Spotify et la taxe GAFA française, il y a bien évidemment de quoi faire.