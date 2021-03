Racing Master : un jeu de courses signé NetEase et Codemasters

Hier à 22:12 (Màj hier à 22:12)

Guillaume Gabriel

Les jeux de courses ne manquent pas sur l'App Store, que ce soit de la simulation ou de l'arcade, convenant à tous les types de joueurs. Dans les prochains mois, un nouvel acteur va faire son arrivée dans la catégorie, avec des noms prometteurs derrière le projet.

Son nom, c'est Racing Master, et ce dernier a été développé par les studios Da hua et NetEase Games en collaboration avec Codemasters. Voici le premier trailer du jeu :

Racing Master en approche de l'App Store et du Play Store

On ne présente plus l'éditeur britannique Codemasters qui a fait des jeux de course sa spécialité : avec GRID, DIRT ou encore la série F1, il est l'un des meilleurs dans le domaine. Cette fois, c'est vers le mobile que le studio se penche avec l'arrivée prochaine de Racing Master à destination d'iOS et Android.



En partenariat avec les studios Da hua et NetEase Games, on parle d'un jeu de course authentique qui sera disponible en bêta aux États-Unis et au Canada en mars. Il s'agira d'une simulation en temps réel réalisé à l’aide du moteur Unreal 4 et de la technologie propriétaire EGO de Codemasters.



On retrouvera de beaux noms tels que Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg et Aston Martin... On a hâte d'en savoir plus !

