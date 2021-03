AirPods Max : seulement 1 million de ventes par an ?

Les AirPods continuent à se vendre toujours plus chaque année qui passe. Cependant, qui dit ventes supplémentaires, ne dit pas forcément une part de marché en croissance sur le marché des...

L'AirPods Max est l'un des meilleurs casques actuellement disponible. Malheureusement, Apple a choisi de le placer dans la catégorie du très haut de gamme , à un prix bien au-dessus de ses principaux concurrents, sans surprise cette décision va probablement créer un handicap au AirPods Max sur le long terme. D'après les estimations de l'analyste, Apple devrait écouler que 1 million d'exemplaires par an, un chiffre bien bas, mais qui permettra tout de même au géant californien d'en tirer un bon chiffre d'affaires, puisque la marge de bénéfice doit particulièrement être importante .

L'AirPods Max a toutes les caractéristiques pour rencontrer un joli succès, cependant ce qui fait tâche auprès des consommateurs, c'est son tarif. Commercialiser à 629€, le premier casque sous l'étiquette Apple est clairement au-delà des prix moyens du marché. Selon Ming-Chi Kuo, le casque devrait s'écouler à seulement 1 million d'exemplaires par an, un chiffre qui va décevoir énormément d'investisseurs !

