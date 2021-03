La dernière bêta d'iOS 14.5 révèle de futurs correctifs de sécurité indépendants

À chaque nouvelle version d'iOS, on s'intéresse toujours aux nouveautés et diverses améliorations des fonctionnalités qu'on utilise au quotidien. Cependant, ayons l'espace...

Après la mise en ligne de la nouvelle bêta de macOS 11.3 tout à l'heure à 19h, Apple vient de publier la troisième bêta d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5 ! La mise à jour apparait...

Apple vient de publier la quatrième bêta d'iOS 14.5, il y a seulement quelques minutes ! La firme crée la surprise puisque cela intervient à 18 heures (au lieu de 19h) et en plus la bêta...

Après la pluie de fuites concernant iOS 14 et iPadOS 14 début mars, le soufflé était un peu retombé. Depuis, quelques informations éparses ci et là, comme cette celle-ci qui concerne...

Lundi dernier, Apple a lancé les premières versions bêta des nouvelles mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 uniquement pour les développeurs. Seulement, ce soir, il est possible d'accéder...

Jusqu'à présent, Apple n'était pas très souple sur les mises à jour autour d'iOS, publiant des updates comprenant des nouveautés, des correctifs, mais également des ajustements de sécurité. Dans la dernière bêta d'iOS 14.5, disponible depuis ce soir pour les développeurs, le code a révélé les plans futurs de la Pomme. Ainsi, la firme de Cupertino se contentait de ses mises à jour occasionnelles sur ses différents systèmes d'exploitation estampillées d'un numéro de code. Mais, les choses pourraient changer avec des correctifs de sécurité indépendants pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Ainsi, ces derniers pourraient choisir s'ils souhaitent installer uniquement des mises à jour de sécurité ou des mises à jour iOS complètes. Si nous n'avons pas encore le détail de cette future nouveauté, le code permet d'en savoir un peu plus sur ce qui nous attend. Source

En effet, dans un futur plus ou moins proche, la Pomme publiera des correctifs de sécurité indépendants des mises à jour logiciels.

Plus tôt dans la soirée, Apple a publié la quatrième version bêta d'iOS 14.5 pour les développeurs, avec quelques nouveautés et modifications dans le code. Nos confrères de 9To5Mac, en fouillant dans ce dernier, ont trouvé quelque chose de fort intéressant.

