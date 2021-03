Voici le design complet du Huawei P50 !

Attendu dans les prochains jours, le futur Huawei P50 se dévoile en vidéo, après de nombreuses fuites et rumeurs. La firme chinoise prépare le lancement de son prochain milieu de gamme et une vidéo 3D signée OnLeaks (Evan Blass) permet de le voir sous tous les angles. Le lancement serait prévu pour le 17 avril.

Les Huawei P50 et P50 Pro en vidéo

Après une première image du P50, voilà donc une vue complète de ce dernier et du P50 Pro qui l'accompagnera. Un P50 Pro+ est également prévu mais il ne s'est pas encore montré.



Dans la vidéo partagée par OnLeaks, on remarque un nouvel objectif photo arrière arrondi ainsi qu'une face avant quasiment entièrement constitué d'une dalle OLED. Le P50 afficherait 6,3 pouces quand le P50 Pro se démarquerait avec 6,6 pouces. Le capteur frontal est, à chaque fois, logé dans un poinçon, nous n'aurons donc pas de caméra sous l'écran.

Si le capteur arrière est plutôt choquant en termes de proportion, il faudra rappeler que Huawei avait prévenu que le P50 embarquerait le plus grand capteur photo conçu pour un smartphone. C'est Sony qui le fournit, comme sur les iPhone.



Pour le reste de la fiche technique, les P50 auraient un écran 90 Hz, voire 120 Hz sur les Pro ainsi que des puces Kirin 9000 et 9000e en 5 nm. En revanche, il est certain que le P50 sortira exclusivement sous HarmonyOS, le fork d'Android du géant chinois qui se détache définitivement de Google après la sanction de 2019 qui a aboutit à un bannissement de la marque aux États-Unis.



Présentation prévue fin mars avec un lancement commercial le 17 avril.