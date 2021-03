Microsoft préparerait un Surface Duo 2 pour la fin d'année

Quelques mois en arrière, Microsoft a fait la présentation de son Surface Duo, fameux téléphone à deux écrans, pliable, comme on a pu également le voir chez d'autres constructeurs. Pour aller encore plus loin, la firme américaine serait actuellement en plein travail autour d'une seconde version améliorée.

Si on en sait encore très peu sur le futur appareil, il devrait voir le jour fin 2021 et gommer les principaux défauts de la première version.

Un Surface Duo 2 pour fin 2021 ?

Il était attendu le retour de Microsoft sur le marché des téléphones mobiles, et la firme américaine n'a pas fait les choses en petit en commercialisant un smartphone pliable à deux écrans en 2020. Seulement, le Surface Duo n'était pas dénué de défauts, avec un Android à la ramasse, une limitation à la 4G et un appareil photo pas à la haute.



Le géant travaillerait actuellement sur une seconde version qui chercherait à corriger ces problèmes, en recrutant notamment un ancien employé d'Apple, spécialiste de la photo. De plus, Microsoft publiait récemment une offre d'emploi pour une recherche d'ingénieurs capables d'implémenter la 5G dans un smartphone.



Autant d'indices qui laissent penser que le Surface Duo 2 aura a coeur de faire mieux que son ainé et d'attirer de nouveaux clients, pour une sortie prévue fin 2021.



