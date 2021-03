Selon Ming-Chi Kuo, les AirPods 3 ne seront pas lancés avant le troisième trimestre

On le sait, Apple travaille secrètement sur la nouvelle version de ses écouteurs sans fil, les AirPods. Véritable carton dans le monde entier, nous avons déjà eu le droit à trois...

Alors que les AirPods 3 reviennent avec insistance du côté des rumeurs avec des preuves plus que crédibles sur une sortie imminente, Apple vient de partager une nouvelle publicité mettant...

Alors que les fuites autour des AirPods 3 se multiplient ces derniers jours, avec notamment la publication de plusieurs images des écouteurs provenant du site web 52audio qui montrent une probable impossibilité de pouvoir changer les embouts auriculaires, voilà que Ming-Chi Kuo chamboule les rumeurs. Selon lui, il ne faut pas s'attendre à une sortie imminente, puisque ces derniers n'entreraient pas en production de masse avant le troisième trimestre de 2021, ce qui signifie qu'ils ne seront pas lancés sous peu comme nous le pensions. Toujours selon les bruits de couloir, la Pomme pourrait organiser un évènement le 23 mars prochain, mais ce dernier ne se réserverait donc pas à la troisième version des AirPods, car ces derniers ne sont pas prêts. Toujours selon Kuo, Apple a expédié environ 90 millions d'AirPods en 2020 et s'attend à ce que ce chiffre tombe à environ 78 millions pour 2021. Réponse prochainement... Source

