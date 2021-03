Monster Hunter Stories : une mise à jour pour supporter les iPhone 12

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

La version mobile de Monster Hunter Stories sur iOS et Android est vendue moitié du prix de la version Nintendo 3DS, mais ce n'est pas pour autant que Capcom la laisse à l'abandon. Le jeu vient de recevoir une grosse mise à jour, la première depuis sa sortie en septembre 2018.



Si vous n’avez jamais joué ou entendu parler de Monster Hunter Stories, ce n’est pas un jeu Monster Hunter traditionnel, mais un JRPG solo qui veut plaire à un public plus jeune. Raté sur 3DS, le jeu a été largement amélioré sur mobiles.



Monster Hunter Stories enfin à jour pour les nouveaux iPhone

Monster Hunter Stories nous avait plu sur iPhone, mais sans mise à jour, il ne supportait pas les derniers iPhone 11 et iPhone 12, en tout cas pas dans une définition optimisée. L'erreur est donc réparée, d'autant qu'avec les notes de version qui commencent par "Annonce importante", on aurait pu craindre le retrait du jeu.



En pratique, cette mise à jour fait un peu de place autour de l'encoche pour ne plus gêner la visibilité ou les commandes. Pour le reste, c'est identique à la version initiale.



Attention toutefois pour celles et ceux qui vont vouloir la nouvelle version. Prévoyez de 3 à 7 Go d'espace disque libre selon votre modèle d'iPhone ou d'iPad, et donc un peu de temps devant vous. Mieux, si la mise à jour échoue, Capcom nous explique que nous pourrions perdre nos données du jeu.



Contenu de la mise à jour Ver.1.0.03

Compatible avec les toutes les tailles d'écran jusqu'au iPhone 12.

Amélioration de la stabilité.

Corrections de bugs.

Si vous ne connaissez pas Monster Hunter Stories

A la manière d'un certain Pokémon, Monster Hunter Stories mélange aventure et dressage de bêtes, ici appelées "Monsties". Pour se faire, il vous faudra explorer les vastes environnements et donjons pour trouver des tanières de monstres, et ramener des œufs pour les faire éclore et apprivoiser de nouveaux Monsties.

Les graphismes "manga" sont de très bonne facture et le gameplay est parfaitement adapté à nos iPhone et iPad. La durée de vie est énorme en solo (gestion, exploration, combats), et grâce au mode multi, elle permet d'exploser les compteurs.

Télécharger Monster Hunter Stories à 21,99 €