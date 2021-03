Twitter Spaces : bientôt un "Tip Jar" pour soutenir les créateurs de contenu

Très récemment, les développeurs de Twitter (v8.56.1, 127 Mo, iOS 12.0) ont annoncé l'arrivée prochaine de Spaces, que l'on pourrait comparer à Clubhouse, offrant ainsi des espaces audio pour des conférences ou des réunions entre membres. À date, cette nouveauté n'est disponible que pour quelques bêta-testeurs et devrait arriver rapidement pour le grand public.

Aujourd'hui, nous en apprenons plus sur le contenu qui sera disponible au lancement, dont un "Tip Par" qui permettra à la communauté de soutenir les créateurs de contenu avec des dons.

Twitter veut récompenser les créateurs de contenu sur Spaces

À partir du mois prochain, Twitter veut publier son nouvel espace d'échange audio pour tout le monde : baptisé Spaces, celui-ci va venir concurrencer l'application populaire Clubhouse, ou encore Discord. En parallèle, les développeurs travaillent également une fonctionnalité "Tip Jar" qui permettra aux auditeurs de récompenser les créateurs et les hôtes grâce à des dons.



Selon nos confrères de 9To5Mac, l'option a été testée auprès d'un petit nombre d'utilisateurs, et on ne sait pas encore si le réseau social maintiendra cette possibilité. Pour rappel, Twitter a révélé ses plans pour un service d'abonnement payant appelé «Super Follow», qui permettra aux utilisateurs d'obtenir du contenu exclusif d'autres utilisateurs en payant 4,99 $ par mois.

