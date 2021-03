La 5G est plus rapide sur le Samsung Galaxy S21 que sur l'iPhone 12 Pro

Il y a 5 heures

Julien Russo

11

Pour la 5G, Apple a décidé de faire confiance à son partenaire Qualcomm, c'est auprès de cette entreprise que le géant californien se fournit en modem 5G pour sa dernière génération d'iPhone. Cependant, est-ce le bon choix ? D'après un rapport d'OpenSignal, en ce qui concerne la vitesse de la 5G, les iPhone 12 et 12 Pro sont clairement à la traine au point où ça en devient inquiétant !

Publicité

Des résultats décevants pour Apple

C'est probablement un rapport qu'aurait préféré éviter Apple !

Selon OpenSignal, les vitesses en 5G seraient nettement plus importantes chez la majorité des constructeurs de smartphones sous Android que chez Apple.

Samsung serait le leader sur les performances en 5G avec ses smartphones, la firme sud-coréenne possède au minimum 60% des appareils les plus rapides dans le rapport.



Dans ce classement on retrouve le Galaxy S21 5G comme le plus performant, le smartphone affiche une vitesse moyenne de 56 Mbps.

Le TCL Revvl 5G suit juste derrière avec une vitesse moyenne de 49,8 Mbps. Pour clôturer ce TOP 3, on retrouve le OnePlus 8T avec une moyenne de 49,3 Mbps.

Ce qui est choquant dans l'histoire, c'est qu'aucun iPhone 12 n'est présent dans le rapport d'OpenSignal, les modèles d'Apple sont au-delà du TOP 25 !

Alors, à combien sont les iPhone 12 en débit moyen ?

D'après les données recueillies, la vitesse moyenne d'un iPhone 12 Pro est de seulement 36,9 Mbps et de 36,2 Mbps pour un iPhone 12 Pro Max.

En ce qui concerne l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, on est à 29,6 Mbps en moyenne et 32,9 Mbps.

Alors que les États-Unis vont de l'avant avec la 5G, Apple réduit l'écart d'expérience avec d'autres marques de smartphones. Dans les zones où la 5G est disponible, les utilisateurs d'Apple voient des vitesses de téléchargement environ 18 % plus lentes que la marque la plus rapide (Samsung). Mais pour la vitesse de téléchargement 4G, nos utilisateurs OnePlus et Google connaissent des vitesses plus de deux fois plus rapides que les utilisateurs d'Apple.

Pour réconforter les propriétaires d'iPhone 12, OpenSignal note que le nouvel iPhone est jusqu'à 2,3x plus rapide en 5G qu'en 4G. Quelque chose qui parait évident, mais qui n'est pas forcément aussi élevé chez tous les concurrents !

Publicité

Comment est-ce possible une telle différence ?

Ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le modem 5G qu'on retrouve dans les iPhone 12 et celui qu'il y a chez la majorité des constructeurs de smartphones sous Android.

Tout le monde (quasiment) utilise le X55 de Qualcomm, c'est justement le modem 5G qu'on retrouve dans les iPhone 12.

Mais comment expliquer un tel écart si c'est le même composant ?



Selon Ian Fogg qui a été l'un des superviseurs de l'étude, cette différence de performance reposerait essentiellement dans le choix du placement des antennes en interne du smartphone. Apple n'aurait pas effectué un bon placement ce qui engendrait un bridage involontaire de vitesse dans la réception des données.

Contrairement à Samsung qui aurait adopté une meilleure stratégie de placement des antennes pour ses smartphones 5G. À noter quand même que la firme sud-coréenne n'en est pas à son premier smartphone compatible 5G, il y a plus d'expérience que chez Apple !

Mais ce n'est pas une excuse, surtout quand il s'agit d'un smartphone haut de gamme.