Apple aurait lâché son fournisseur O-Film suite aux accusations de travail forcé

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Quand on est une entreprise de la taille d'Apple, la moindre polémique peut faire chuter les ventes d'une manière catastrophique. Si la firme de Cupertino gère au mieux ses équipes en interne, elle se doit d'être aussi vigilante avec les partenaires avec qui elle collabore. L'année dernière, une rumeur a frappé le fournisseur O-Film, celle-ci affirmait qu'il y avait du travail forcé dans les usines de la société chinoise. Une accusation qui est remontée jusqu'à l'Apple Park !

Apple ferait progressivement disparaitre O-Film de sa liste de fournisseurs pour l'iPhone

D'après les récentes déclarations de Reuters, O-Film serait en train de vivre un véritable cauchemar, l'entreprise verrait l'un de ses clients les plus importants diminuer son nombre de commandes.

Le groupe spécialisé dans les modules de caméras pour smartphones a expliqué auprès d'un groupe d'investisseurs qu'un client (qui n'est pas chinois) aurait fortement réduit ses commandes.

Bien sûr, O-Film ne collabore pas qu'avec Apple (heureusement), l'entreprise fournit également d'autres constructeurs de smartphones, mais ce qui fait penser à Apple, c'est la tournure du message communiqué aux investisseurs, la forme qui a été prise montre que ce n'est pas un petit client :

L’impact de cette modification spécifique de la commande client sur les opérations et les performances de l’entreprise est toujours en cours d’évaluation et cela génère une incertitude considérable.

Pour rappel, Apple est l'un des plus gros clients d'O-Film, la firme a représenté environ 22% des résultats nets de l'entreprise sur la totalité de l'année 2019. Perdre un client comme Apple, c'est licencier en masse dans ses usines et fermer la possibilité d'ouvrir de nouveaux postes dans un avenir proche.

Si le départ progressif d'Apple est confirmé, O-Film sera l'une des nombreuses entreprises sanctionnées par les géants américains, suite à son introduction sur la liste noire des sociétés soupçonnées d'avoir fait travailler de force des travailleurs Ouïghours.

Pourquoi Apple n'arrête pas tout immédiatement ?

Ce n'est pas aussi simple que cela, quand Apple collabore avec des fournisseurs et sous-traitants pour l'assemblage de ses produits, la firme de Cupertino signe des contrats. Bien évidemment, il doit y avoir des closes spécifiques qui permettent de stopper brusquement la collaboration quand les bonnes conditions de travail ne sont pas respectées. Cependant, il n'est pas possible de dire "stop" du jour au lendemain, puisqu'il faut trouver un nouveau fournisseur capable de remplacer rapidement celui qui pose problème.

C'est justement ce qui est le plus compliqué !



S'il s'agit bien d'Apple qui diminue ses commandes auprès d'O-Film, il se pourrait que le géant californien ait commencé un transfert de la production d'O-Film vers l'un de ses concurrents. Il faut savoir qu'une fois que celui-ci est trouvé, il faut passer au recrutement pour répondre à la forte demande d'Apple, puisqu'avec le succès de l'iPhone, les commandes sont très nombreuses tout au long de l'année.