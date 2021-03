La messagerie Signal a été bannie de l'App Store chinois

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Signal commençait à prendre de l'ampleur dans le quotidien des habitants chinois mais le service a été stoppé en plein vol. Depuis ce matin, l'application est bannie du pays car jugée trop protégée par le gouvernement qui ne voit pas d'un très bon oeil celui qui a profité de la situation de WhatsApp.

Signal banni en Chine

Si vous êtes résident européen, vous êtes sûrement au courant que les lois chinoises sont totalement différentes que celles pratiquées chez nous. Sur notre continent, un service de messagerie tel que Signal ne cesse d'être adoubé depuis plusieurs mois grâce à sa sécurité et sa protection des données personnelles mais visiblement, ça ne plaît pas au gouvernement chinois.



C'est ainsi que l'on apprend aujourd'hui que l'application Signal n'est plus téléchargeable sur l'App Store chinois. Après WhatsApp et Telegram, la Chine bannit Signal à cause de son cryptage de bout en bout jugé dérangeant. Comme le rapporte TechCrunch, l'application mais aussi le site web de Signal ne sont plus disponibles en Chine depuis ce matin.

Les utilisateurs chinois de la messagerie instantanée Signal savaient que les bons moments ne dureraient pas longtemps. L'application qui est utilisée pour les conversations cryptées, n'est pas disponible en Chine continentale à partir du matin du 16 mars. Le site Web de l'application est également interdit en Chine continentale depuis le 15 mars, selon le site Web de suivi de la censure Greatfire.org. Signal n'a pas pu être immédiatement joint pour commenter. L'application de chat cryptée était l'un des rares réseaux sociaux occidentaux à rester accessible en Chine sans l'utilisation d'un réseau privé virtuel.

Le gouvernement aurait demandé à Apple de laisser l'application visible sur l'App Store alors qu'elle n'est pas disponible au téléchargement, assez étrange. Tout comme WhatsApp et Telegram, il faudra désormais se munir d'un VPN pour les résidents chinois qui souhaitent télécharger l'une de ses applications même s'il est important de rappeler que les VPN sont eux aussi interdits dans le pays.



À voir comment Apple mais surtout Signal vont réagir même si malheureusement pour eux, il n'y a pas grand-chose à faire lorsqu'un pays aussi puissant et indépendant que la Chine s'oppose à certaines règles. Fait assez ironique, Tim Cook en personne doit justement prendre la parole dans quelques jours au Forum organisé par le gouvernement chinois au sujet du développement du pays et de sa modernisation.



