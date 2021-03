SMASH LEGEND‪S : une arène et des combats en 3 contre 3

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Le brawler Smash Legends se déploie dans une version anticipée en Europe et au Canada dans le cadre d'un lancement progressif mobile et sur Steam.



Très attendu, Smash Legends, le jeu de baston multiplateforme du développeur 5minlab et de l'éditeur LINE Games, a été lancé en douceur en Europe et au Canada. La version Steam est également disponible en accès anticipé.

Voici le premier trailer :

SMASH LEGEND‪S en accès anticipé sur l'App Store

Dans le cadre de son lancement futur au cours de la première moitié de 2021, Smash Legends voit les joueurs s'affronter dans des batailles effrénées de trois minutes, dans le but de pousser leurs adversaires hors de l'arène, à la manière de Smash Bros.



La version à lancement progressif jouable dès à présent propose plusieurs modes PvP, y compris le mode capture 3v3 appelé Dominion, un mode Battle Royale à huit joueurs, un mode duel direct et trois autres.



Il existe également un système de groupe, ainsi qu'une fonction de chat pour communiquer avec vos amis dans le jeu, que vous les ayez ajoutés à partir d'un compte de réseau social ou que vous les ayez rencontrés en jouant.

Il y a actuellement huit combattants - ou légendes - au choix. Curieusement, ceux-ci sont tous inspirés du monde des contes de fées, donnant à Smash Legends un soupçon de Kingdom Hearts pour accompagner son saupoudrage de Smash Bros.



Le décor du jeu est un endroit appelé Library World, un royaume au-delà des nuages ​​que traversent les personnages fictifs en route vers de nouvelles aventures.



Malheureusement, le conflit s'est emparé de ce monde fertile. Pour résoudre le différend et faire revivre les histoires, les sages sages de Library World ont décrété que les combattants devaient concourir dans des combats ordonnés et civilisés avec des règles appropriées.



C’est là que vous intervenez. Sur le plan du gameplay, Smash Legends est synonyme d’accessibilité et de commodité.



Les commandes sont super simples, avec des mouvements à gauche de l'écran et quatre boutons virtuels à droite: Saut, Attaque Basique, Pouvoir et Pouvoir Ultimate. Sur PC, pendant ce temps, les contrôles sont liés aux touches fléchées ou à ZQSD, selon vos préférences.



Smash Legends est un brawler magnifique et accessible, et vous pouvez télécharger la version bêta ouverte dès maintenant sur App Store, Google Play ou Steam. La pré-inscription globale est également disponible ici.



Télécharger le jeu gratuit SMASH LEGENDS