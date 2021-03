Trois ans de prison pour avoir hacké le compte Twitter d’Apple

Le piratage a rapporté environ 100 000 dollars en Bitcoin. Twitter a fini par bloquer chacun des comptes compromis à l'époque, mais pas assez tôt. Lors du piratage, Clark avait 17 ans, ce qui a joué un rôle dans la décision. Pour en revenir au hack lui-même, le rapport original note que Clark a réussi à convaincre un employé de Twitter qu'il travaillait dans le service informatique de l'entreprise. Après cela, il a pu accéder au portail du service client de Twitter et mettre la main illégalement sur les comptes mentionnés ci-dessus.

Le pirate, un adolescent vivant en Floride, a accepté de plaider coupable en échange d'une peine de trois ans de prison d’après le rapport publié aujourd’hui par le Tampa Bay Times . L'adolescent de 18 ans n'a pas seulement compromis le compte Twitter d'Apple, mais aussi les comptes de nombreuses personnalités comme Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden et d'autres. La peine permettra à l'adolescent, Graham Ivan Clark, d'être considéré comme un «jeune délinquant», malgré son âge. Ce qui signifie que certaines parties de sa condamnation seront aménagées.

Les faits remontent à l’année dernière. En juillet 2020, le compte Twitter officiel d'Apple a été piraté et utilisé pour arnaquer les utilisateurs à propos du Bitcoin. Aujourd’hui, la personne responsable de ce piratage qui avait également touché d’autres comptes d’envergure a été condamnée à trois ans de prison.

