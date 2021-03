En 2020, Apple a demandé le retrait de plus d'un million de produits contrefaits

Les produits contrefaits sont un véritable fardeau pour les entreprises comme Apple, alors que les accessoires sont vendus à des tarifs assez élevés en Apple Store et chez les revendeurs, des petits malins en profitent pour proposer de la contrefaçon à petit prix. Si pour Apple c'est une perte financière, pour les consommateurs le risque peut s'avérer être très grave surtout quand il s'agit d'un chargeur.

Apple a une équipe qui traque les contrefaçons

Apple s'est confié auprès de Bloomberg en ce qui concerne les contrefaçons. On peut retrouver sur le marché des tonnes de produits qui imitent à la perfection les codes esthétiques des accessoires et appareils Apple, on a presque du mal à faire une différence.

Si le copier/coller du design est parfait, cela n'est pas toujours le cas en ce qui concerne les exigences de qualité et de sécurité et c'est justement ce qui inquiète le plus le géant californien !



Apple a expliqué avoir une équipe spécialisée qui travaille pour elle en permanence, celle-ci opère depuis des bureaux et traquent les contrefaçons qui se vendent à petit prix sur internet. D'après la déclaration d'Apple, les contrefaçons se vendent aussi bien sur les sites de petites annonces que sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook.

La sécurité de nos clients est notre première priorité, et les risques associés aux produits contrefaits peuvent être très graves. Nous disposons d'une équipe d'experts dévoués qui travaillent constamment avec les forces de l'ordre, les commerçants, les entreprises de médias sociaux et les sites de commerce électronique du monde entier pour retirer du marché les produits contrefaits. Au cours de la dernière année, nous avons demandé le retrait de plus d'un million d'inscriptions de produits Apple contrefaits et faux sur les marchés en ligne, y compris Facebook et Instagram.

Le travail de l'équipe d'Apple s'avère être très efficace puisque plus d'un million d'annonces de produits contrefaits ont été retiré des réseaux sociaux en 2020. Si cela paraît énorme, c'est que les équipes de modérations de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat... ont toutes été coopératifs et efficaces pour supprimer les posts indésirables.



Aujourd'hui, ce qui fait le plus peur à Apple ce sont les chargeurs. C'est l'accessoire qui est au cœur de la recharge et qui est en contact direct avec la batterie, le composant le plus sensible à l'intérieur d'un produit !

Les usines chinoises qui fabriquent ce genre d'accessoires se donnent plus pour mission d'imiter le chargeur officiel d'Apple que de respecter les normes de sécurité lors de la charge.

Comment détecter un faux chargeur Apple ?

Dans la majorité des cas, il est quasiment impossible de faire la différence entre un chargeur contrefait et un chargeur vendu par Apple.

Il est certain qu'un employé d'Apple Store y arriverait rien qu'au toucher, mais pour les consommateurs ce n'est pas aussi simple.

Sur une fiche d'assistance, Apple rappelle qu'utiliser un chargeur contrefait peut :

Endommager votre appareil iOS

Endommager le câble

Créer une surchauffe et endommager le port Lightning, ce qui peut le rendre après inutilisable

Créer une incompatibilité dans la recharge ou la synchronisation de votre appareil

Dans les cas les plus graves, cela peut créer aussi un gonflement de la batterie jusqu'à ce que celle-ci explose. Si cela est nettement plus rare, on trouve déjà des centaines de cas à travers le monde ces dernières années !



Apple explique qu'il est simple de détecter des câbles et des accessoires certifiés. Ils ont tous la pastille MFi :

C'est ce que vous allez retrouver quand vous allez acheter un chargeur chez un accessoiriste tiers comme Anker ou encore Aukey. Avec les pastilles MFi, vous avez l'assurance que vous achetez un produit qui respecte les normes de sécurité.

Pour aller plus loin dans la vérification, Apple explique qu'il est nécessaire de regarder directement sur le câble. Le câble Lightning vers USB d'Apple porte la mention « Designed by Apple in California », vous pouvez aussi apercevoir : « Assembled in China », « Assembled in Vietnam » ou « Indústria Brasileira ».

Ces informations se trouvent à environ 17 centimètres du connecteur USB. Vous avez également un numéro de série comportant 12 chiffres !

Résultat, vous êtes censé voir :



Designed by Apple in California Assembled in China xxxxxxxxxxxx



Pour aller encore plus loin dans la vérification, Apple explique qu'on peut s'apercevoir d'un câble Lightning vers USB contrefaits grâce au connecteur du Lightning.

Avec Apple, le connecteur est lisse, les contacts sont arrondis, dorés ou argentés. Avec un câble contrefait, le connecteur est irrégulier et les contacts rectangulaires non lisses.

Tout est détaillé avec des comparaisons visuelles sur la fiche d'assistance disponible sur le site d'Apple, l'occasion pour vous de vérifier si votre câble est bien officiel (si ce n'est pas celui que vous avez eu avec votre iPhone).