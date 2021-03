Bons plans iOS : Terraforming Mars, Elite Bowling Experience, Memos-Voice

Il y a 35 min (Màj il y a 35 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Terraforming Mars, Elite Bowling Experience, Memos-Voice. L'occasion d'économiser 33,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Publicité

Applications gratuites iOS :

Expenses OK (App, iPhone, v3.2.2, 14 Mo, iOS 10.0, Mobion) passe de 1,09 € à gratuit.

Expenses OK facilite l'enregistrement de vos dépenses en deux coups de cuillère à pot. Pour cela, il suffit d'ajouter le widget dans le Centre de notifications. Ensuite, chaque fois que vous devez enregistrer quelque chose que vous avez dépensé, entrez la valeur via le widget et tapez sur une catégorie. Vos frais seront automatiquement ajoutés à l'application sans jamais avoir à y accéder. Le widget affiche également vos dépenses totales pour le jour. L'application peut être utilisée sans le widget, bien sûr, mais ce n'est pas aussi pratique.



Les + : On peut protéger l'accès par mot de passe

Les rapports pour savoir où va notre argent Publicité Télécharger l'app gratuite Expenses OK Publicité





PhotoTangler (App, iPhone / iPad, v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit. PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Publicité Les outils Publicité Télécharger l'app gratuite PhotoTangler





Memos-Voice (App, iPhone, v2.1.1, 9 Mo, iOS 11.0, Li Zhu) passe de 7,99 € à gratuit. Memos présente un design frais et minimaliste et regorge pourtant de fonctionnalités. Appuyez sur Enregistrer et regardez la forme d'onde danser sur l'audio. Appuyez sur l'icône du drapeau pour placer un signet dans l'enregistrement, vous permettant de passer facilement à différents points plus tard.



Les enregistrements peuvent être lus à différentes vitesses, et vous pouvez répéter des sections et même régler une minuterie pour arrêter la lecture après une durée spécifiée. L'application vous permet également de partager des enregistrements ou de les enregistrer directement dans votre bibliothèque.



Les + : Pratique pour les comptes-rendus Publicité Télécharger l'app gratuite Memos-Voice





The Wallpaper App (App, iPhone / iPad, v1.14, 6 Mo, iOS 13.0, Lumen Digital) passe de 2,29 € à gratuit. TheWallpaperApp produit un flux sans fin de superbes fonds d'écran - pour n'importe quel appareil.



Chaque fond d'écran est généré avec juste des mathématiques, du code et des pixels, il est donc unique et toujours différent.



Faites glisser, appuyez et enregistrez vos favoris, et avec une option d'exportation incroyable, vous pouvez même enregistrer une image 5k, directement à partir de votre téléphone. Publicité Télécharger l'app gratuite The Wallpaper App Publicité





Jeux gratuits iOS :

Kingsman - The Secret Service (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 394 Mo, iOS 10.0, YesGnome, LLC) passe de 3,49 € à gratuit.

Découvrez l’univers de Kingsman, son action stylisée à part entière, ses armes et ses gadgets étonnants. Doté d’une touche visuelle unique qui capture l’essence du monde Kingsman, le jeu vous met au défi de mener à bien un ensemble de missions utilisant des capacités furtives et l’arsenal d’armes de Kingsman.



Alors que la base de Kingsman est détruite, Eggsy prend l'initiative d'aller à la racine du complot et d'en découvrir les auteurs.



Infiltrez des bases ennemies dans le monde entier en utilisant des compétences d'infiltration ou des combats de force brute.

Télécharger le jeu gratuit Kingsman - The Secret Service





Solitaere (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v3.0.3, 31 Mo, iOS 9.0, aeliox) passe de 2,29 € à gratuit.

Avouez qu'il n'y a rien de mieux qu'un solitaire pour passer le temps : vous avez quelques minutes devant vous ? Lancez votre partie et mettez pause pour y revenir plus tard



Avec Solitaere, retrouver tout le plaisir du Solitaire dans une interface minimaliste !



Les points + : Support du 3D Touch

C'est minimaliste et beau Publicité Télécharger le jeu gratuit Solitaere





Elite Bowling Experience (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.7.1, 128 Mo, iOS 10.0, RL Technology, LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Le but dans Elite Bowling Experience est d'abattre les dix quilles comme dans la vraie vie. Appuyez et glissez simplement pour faire rouler la balle vers les quilles.



Jouez contre des joueurs du monde entier, avec vos amis ou seul. Participez à des tournois pour gagner des jetons supplémentaires. Terminez une variété d'étapes pour gagner des récompenses gratuitement. Montrez votre classe avec plus de 60 boules de bowling différentes et 27 quilles et pistes au choix.



Les + : Très fun Publicité Télécharger le jeu gratuit Elite Bowling Experience





Promotions iOS :

Ticket to Ride (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v2.7.11, 624 Mo, iOS 8.0, Asmodee Digital) passe de 7,99 € à 5,49 €.

Voici un jeu de plateau adapté à l'iPhone dans lequel vous allez devoir bâtir votre empire ferroviaire. Embarquez pour une aventure ferroviaire sans précédent, affrontez les joueurs du monde entier grâce au mode multijoueur asynchrone et découvrez un mode solo très équilibré sur les différents plateaux !



Avec plus de 50 millions de parties disputées en ligne et une nouvelle partie lancée toutes les quatre secondes, Ticket to Ride apporte une expérience de jeu unique en son genre dans le domaine. Télécharger Ticket to Ride à 5,49 €





Pandemic: The Board Game (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v2.2.11, 236 Mo, iOS 9.0, Asmodee Digital) passe de 5,49 € à 3,49 €.

Dans le thème... Un jeu de plateau dans l'esprit de Plague Inc qui vous demande de combattre quatre maladies mortelles. Jouez à 2, 3 ou 4 joueurs, où chaque participant aura un rôle à jouer dans ce combat.



Si vous aimez les jeux de stratégie et de puzzles, en voilà un bon car si vous ne réfléchissez pas bien avant d'agir, il sera impossible d'endiguer la maladie. Dommage que le multi-local ne soit pas accompagné d'un multi en ligne. Télécharger Pandemic: The Board Game à 3,49 €