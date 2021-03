Caria : l'app qui aide les femmes lors de la ménopause mise en avant par Apple

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Dans le domaine de la santé des femmes, les traitements de fertilité ont capté l'essentiel des efforts. Pourtant, comme le souligne Apple, la ménopause est une étape importante qui nécessite un accompagnement à tous les niveaux.

Les cofondateurs Arfa Rehman et Scott Gorman sont partis de ce constat pour lancé Caria (anciennement Clio) - un guide personnalisé pour aider les utilisatrices à comprendre les changements de la ménopause et à gérer leurs symptômes.



Publicité

Caria : une app pour mieux vivre la ménopause

Rehman explique ainsi :

Il y a un manque d'éducation sur la ménopause et ses traitements dans la communauté médicale, car seulement 20 pour cent des programmes de résidence en obstétrique-gynécologie aux États-Unis ont un programme formel de ménopause. En conséquence, de nombreux professionnels de la santé n'ont pas la formation nécessaire pour diagnostiquer et traiter les symptômes de la ménopause, laissant souvent les femmes avec des options et un soutien insuffisants.

Dans une enquête menée par le Female Founders Fund, 78% des sondées ont indiqué que la ménopause interfère avec leur vie, et 23% ont ajouté que la ménopause avait un impact «important» ou «complètement débilitant» sur leur vie.



Pour lutter contre cela, Caria met en œuvre un assistant alimenté par l'IA avec lequel les femmes peuvent discuter afin de découvrir la signification de leurs symptômes et où elles pourraient se trouver dans leur voyage de ménopause. Cela élargira à terme l’intelligence de Caria pour obtenir des informations personnalisées sur la santé et des recommandations sur la nutrition, le bien-être et la forme physique, afin que les femmes soient habilitées à gérer la ménopause avec des solutions adaptées à leurs profils et préférences uniques.

La CEO Arfa Rehman de l'app Caria. © Apple

Développée avec des experts spécialisés dans la santé des femmes, Caria propose des approches fondées sur l'expérience pour gérer la ménopause, y compris la thérapie cognitivo-comportementale, l'hypnothérapie, la thérapie nutritionnelle, la pleine conscience et la forme physique. Le service propose également des programmes sur mesure pour chaque étape de la ménopause - préménopause, périménopause, ménopause naturelle ou postménopause - et des objectifs sélectionnés. Caria a récemment lancé un abonnement premium pour un accès illimité aux programmes créés par des experts pour la gestion des symptômes.

Comme il y a si peu d'options en matière de gestion de la ménopause, ainsi que le manque de produits bien conçus pour les femmes de la génération X, nous espérons que Caria comblera cette lacune.

En 2019, Rehman et Gorman ont participé au Apple Entrepreneur Camp, où ils ont collaboré en personne pour la première fois avec l'un de leurs ingénieurs clés. Ils pensent que le programme a joué un rôle déterminant dans le développement de Caria, en les aidant à intégrer les nouvelles technologies et à absorber les connaissances d’experts de l’équipe de conception d’Apple sur la manière d’améliorer l’expérience utilisateur de l’application. C'est aussi une belle publicité pour la Pomme.

En tant qu'entreprise de soins de santé centrée sur la conception, le développement sur la plate-forme Apple et l'exploitation des capacités d'iOS ont permis de répondre à notre priorité en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle.

Au Camp, l'équipe a créé la première version de leur application pour Apple Watch et a commencé à travailler sur l'intégration des raccourcis Siri, qui permettent désormais aux utilisateurs de l'application de consigner tous leurs symptômes, déclencheurs et activités quotidiennes actuels et nouveaux de n'importe où à l'aide de leur voix.

Les symptômes de la ménopause peuvent perturber la vie des femmes lorsque nous sommes au sommet de notre carrière et de notre capacité de gain.



Les femmes actuellement en périménopause et ménopause représentent 50 millions de personnes aux USA - un segment de grande valeur qui a souvent été négligé. Il y a donc une valeur énorme à offrir aux femmes ménopausées des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins.

Télécharger l'app gratuite Caria: Menopause & Midlife