Un iMac avec Apple Silicon apparait dans un rapport de crash Xcode

Il y a 43 min (Màj il y a 11 min)

William Teixeira

Réagir

Quand vous utilisez une application et que celle-ci se ferme brutalement, vous pouvez envoyer un rapport de crash vers le créateur de l'application. Une fois réceptionné celui-ci cherche à comprendre ce qui a causé le crash et comment résoudre ce bug pour éviter que cela se reproduise. Le développeur de l'application DaftCloud for SoundCloud sur macOS a eu une surprise pour le moins inattendue...

Publicité

Un iMac Apple Silicon apparait dans un rapport de crash

Dennis Oberhoff est le genre de développeur qui prend son temps pour analyser les différents rapports de crash remonté par ses utilisateurs. À sa plus grande surprise, il a reçu il y a quelques jours un rapport qui venait d'un... iMac avec un processeur M1.

Ce qui a surpris le développeur, c'est qu'officiellement, ce Mac n'a pas encore été annoncé et pourtant l'un de ses utilisateurs l'utilise déjà. Serait-ce quelqu'un en interne chez Apple qui teste la réactivité et les performances globales du futur Mac sur les applications tierces ?

Quoi qu'il en soit, cet iMac était sous macOS 11.2.1 et possédait une puce ARM-64, l'architecture utilisée par les puces Apple Silicon !

Cette situation est assez surprenante puisque globalement Apple fait très attention quand elle expérimente ses nouveaux produits qui n'ont pas encore fait l'objet d'une annonce officielle.

L'iMac M1 n'est pas une surprise puisqu'on sait déjà qu'Apple souhaite passer l'ensemble de la gamme Mac vers son processeur maison, la volonté du géant californien est de se séparer d'Intel le plus rapidement possible.



Les récentes rumeurs autour de l'iMac M1 ont indiqué que le nouveau Mac de bureau pourrait embarquer plusieurs couleurs similaires à celles de l'iPad Air 4 et bien sûr un nouveau design sans les grosses bandes noires qui font tout le contour de l'écran.

Faut-il espérer une annonce et commercialisation dès cette année ? Ce rapport de bug est comme une lueur d'espoir pour ceux qui attendent impatiemment l'iMac M1 pour passer au renouvellement de leur génération actuelle.