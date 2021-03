Explore : la première chaîne française sur Apple TV à 3,99€

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Le groupe Mediawan qui compte des chaines de télévision et des boites de production, vient de lancer la première chaîne française sur Apple TV. La société fondée en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse se lance donc dans le streaming vidéo par abonnement.

Explore : une chaîne dédiée aux documentaires

Explore rejoint le catalogue très select d'Apple TV. Entièrement consacrée aux documentaires, la chaîne coûte 3,99 € par mois à l'abonnement. Si Mediawan est français, le service Explore est disponible depuis hier en France donc, mais aussi en Suisse, Belgique et au Luxembourg.



Pour démarrer, Explore propose plus de 500 heures de documentaires à la demande, sur des thématiques diverses et variées comme le lifestyle, l'espace, l'histoire, l'environnement, les faits divers, etc. Par la suite, Mediawan se chargera d'agrémenter son service avec de nouveaux films exclusifs et en lien avec l'actualité tous les mois.

Parmi les contenus disponibles cités par l'AFP, on peut citer le très intéressant Coronation de l'artiste chinois Ai Weiwei, qui dévoile comment le confinement a été vécu par la ville de Wuhan début 2020. Il y a également Air Jordan : l'histoire d'une basket culte, Les hippopotames d'Escobar ou encore Banksy et la révolution du street art.

Avec Explore, Mediawan démontre sa capacité à proposer des plateformes inédites pour répondre aux attentes du public européen, de plus en plus attiré par une offre documentaire qualitative et engagé.

La plateforme Explore est disponible à l'essai gratuit pendant 7 jours, puis au tarif de 3,99 € par mois. Et elle n'est pas visible hors de l'app Apple TV.



PS : Mediawan c'est, entre autres, H, 10 pour cent, Les rivières pourpres, Miraculous, Belle & Sebastien, les sitcoms AB, etc.