Des hackeurs parviennent à s'immiscer dans le système d'exploitation d'iOS

Il y a 59 min (Màj il y a 48 min)

Alexandre Godard

La vie des grandes sociétés n'est pas toujours facile sur le plan de la sécurité informatique car elles subissent sans cesse des attaques malveillantes. Cela a visiblement été le cas pour Apple avec iOS et d'autres l'année dernière. Explications.

Toujours mettre à jour ses objets connectés

Les années passent et les sociétés s'améliorent considérablement en ce qui concerne la sécurité et la protection du système d'exploitation et des donnés privées. Le souci, comme l'adage le dit si bien, c'est que tout ce qui est créé par l'humain peut être défait par l'humain lui-même.



Voilà pourquoi malgré tous les efforts menés par des personnes compétentes dans le domaine, il y aura toujours des hackeurs malveillants pour se faufiler dans des endroits interdits. Comme souligné par ArsTechnica ce matin, de nouvelles attaques ont eu lieu entre février et octobre 2020 envers iOS, Android mais aussi Windows.

D'après eux, les hackeurs ont utilisé des sites web malveillants qui ont permis de rentrer dans les systèmes d'exploitation via 11 failles de sécurité. Par la suite, ils ont malheureusement placé un code malveillant qui permet d'avoir un accès plus simplifié au système mais également de contrer plus efficacement un correctif des sociétés pour continuer à exploiter les victimes. Depuis, toutes les failles ont été bouchées par une équipe d'experts de Google dont le métier est justement de détecter ce genre de failles avant les hackeurs afin d'éviter que cela ne prenne une ampleur inquiétante.



Cette histoire fait tout de même office de rappel en ce qui concerne votre sécurité sur les appareils connectés. N'oubliez pas de mettre le plus rapidement à jour le système de votre tablette, smartphone... dès que c'est possible, sous peine de vivre une aventure désagréable. Bien évidemment n'accédez jamais aux sites web jugés potentiellement malveillants car là aussi le risque est élevé, encore plus avec les méthodes redoutables et très discrètes qui existent de nos jours. Pour rappel, il se pourrait qu'Apple propose très prochainement les MAJ de sécurité séparément des MAJ de l'OS et non plus à l'intérieur pour en faciliter l'accès au plus grand nombre.