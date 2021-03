CityGem : le guide gratuit et ludique pour (re)découvrir sa ville !

Depuis 2008, date de la création de l'App Store et d'iPhoneSoft, nous avons partagé avec vous plus de 8000 applications. Si le secteur du tourisme est plutôt bien fourni, l'app CityGem propose un angle d'approche inédit. Le service s'adresse aussi bien aux vacanciers qu'aux habitants de longue date avec un guide de poche ludique 100% gratuit.



Encore une app qu'on vous fait découvrir en exclusivité !



CityGem : l'audioguide nouvelle génération sur iOS et Android

Avec CityGem, découvrez ou redécouvrez agréablement et sans effort les merveilles qui vous entourent à travers nos parcours audioguidés.

Voilà le pitch de CityGem qui vient d'être lancée et qui a pour ambition de guider les visiteurs d'une ville et même surprendre ses habitants avec quelques idées originales. Comme nous l'a expliqué son créateur Grégoire Le Masne, tout est parti du constat que l'offre actuelle de guide sur iPhone n'était pas adaptée à plusieurs niveaux pour le badaud. En voyage à New-York, Grégoire est s'est retrouvé perdu en vélo avec sa famille en plein coeur de la ville, ne sachant pas où donner de la tête avec des centaines de points d'intérêt, ni où se diriger dans cette véritable jungle urbaine. A ce moment-là, il aurait voulu avoir sous la main un outil pour établir un parcours clair, basé sur ses goûts, son mode de déplacement et le temps libre qu'il avait devant lui.

Comment ça marche CityGem ?

Moins de deux ans plus tard, CityGem était né. Son utilisation a été simplifiée au maximum pour mettre en valeur le contenu et permettre aux utilisateurs d'en profiter au maximum. Voilà comment mettre en oeuvre un parcours :

Ouvrez l'application sur votre iPhone ou votre Android

Consultez les parcours à proximité de vous, avec la possibilité de les filtrer selon vos envies

Choisissez celui que vous préférez, et laissez-vous littéralement guider !

Plutôt que de faire le même "tour" que tout le monde, vous voudrez certainement personnaliser l'expérience en choisissant un thème (insolite, art, architecture, histoire, green, charmant, flânerie, incontournable et temporaire), un mode de transport (à pied, à vélo, à trottinette, à scooter ou en voiture) ainsi que la distance et / ou le temps disponible. Cela fait toute la différence, surtout dans des grandes villes comme Paris où l'on recense déjà plus d'une quarantaine d'escapades au sein de CityGem.



Une fois le parcours lancé, vous n'avez qu'à suivre les instructions du GPS. Il vous mène visuellement et vocalement d'un lieu d'intérêt remarquable à un autre. Avec une paire de AirPods (ou d'écouteurs classiques), vous pouvez même laisser l'iPhone de côté, il suffit de tendre l'oreille et d'ouvrir les yeux.

A quoi s'attendre avec CityGem

A chaque point d'intérêt, le contenu audio, textuel et imagé se déclenche automatiquement. C'est simple comme bonjour, mais c'est surtout grâce au travail de fourmi de l'équipe de CityGem. Si les descriptions et les photos sont réalisés par les salariés de l'entreprise, les contenus audios sont carrément produits par des comédiens. Une voix agréable, presque amicale, vous dévoile ainsi les merveilles de la ville à chaque coin de rue.



Pour le moment, il y a une dizaine de villes couvertes en France avec Paris, Lille, Versailles, Fontainebleau et une autre dizaine en cours d'intégration cette année. À date, on peut trouver en moyenne 3 parcours dans chaque ville, Paris en proposant évidemment bien plus.



Voici un aperçu de CityGem en vidéo :

Voilà donc une belle découverte qui a été lancée le mois dernier et qui commence à se faire connaitre, après un premier aperçu au CES 2019 de Las Vegas sous la forme d'un concept qui vaudra à Grégoire LeMasne le prix de l'innovation. Au final, CityGem n'a pas vraiment de concurrents puisque le Guide Vert de Michelin ou FairTrip par exemple, proposent d'autres axes de découverte.

Qu’attendez-vous pour télécharger CityGem sur App Store et Play Store ? Et si vous voulez supporter le projet et l'équipe, il y a une section "dons" sur le site officiel de CityGem.

Télécharger l'app gratuite CityGem