Spectre, l'appareil photo en pose longue, est désormais gratuit

Spectre, l'application pour prendre des photos en exposition longue qui se base sur l'intelligence artificielle, créée par les développeurs de la célèbre application de photographie Halide, est désormais gratuite. En revanche, elle introduit une option payante appelée "Spectre Pro".

Comme l'explique très bien Wikipédia, Une pose longue consiste, en photographie, à utiliser, de jour, un temps de pose assez long pour capturer nettement les éléments fixes d'une scène tout en supprimant les éléments en mouvement ou en les rendant flous et, de nuit, à transformer les sources lumineuses mobiles en trainées lumineuses.

Pour ceux qui ne connaissent pas Spectre, l'application utilise un obturateur computationnel pour prendre des centaines de photos en l'espace de quelques secondes afin de créer une exposition longue pouvant aller jusqu'à 3 secondes.



Parce qu'il prend des centaines d'images au lieu d'une prise de vue continue, les utilisateurs peuvent tenir leur téléphone tout en prenant des poses longues avec Spectre, sans avoir besoin d'un trépied.

Today we're announcing a big update to our other camera app: Spectre.



Two big changes today: Spectre is now free. And we're introducing Spectre Pro — a free upgrade to our users, and a free download for everyone else. https://t.co/1IFAz4Axw8 pic.twitter.com/DXYVcnrACO