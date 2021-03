Apple arrête l’iMac 4K 21,5 pouces en version 512 Go et 1 To

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Depuis un mois, l'iMac 21,5 pouces avec 512 Go ou 1 To de stockage SSD était difficile à trouver sur le site d'Apple. Désormais, la firme ne vend plus ces deux modèles d’ordinateurs, pourtant les plus populaires de l’entrée de gamme. Le signe d’une sortie prochaine des nouveaux modèles avec une puce Apple Silicon.

L’iMac Apple Silicon bientôt dévoilé ?

Quelques heures à peine après l'arrêt officiel de l'iMac Pro, Apple a également abandonné les configurations SSD de 512 Go et 1 To sur l'iMac 4K 21,5 pouces.



Le mois dernier, les deux options sont devenues indisponibles à l'achat, laissant planer le doute autour de la raison. Soit il s'agissait d'un problème temporaire d'approvisionnement en composants, soit d'une décision permanente de ne plus offrir ces deux variantes.



Apple a maintenant confirmé la seconde option en supprimant les deux configurations citées, conservant un SSD de 256 Go et un Fusion Drive de 1 To comme seules possibilités pour les clients.

La date de sortie du nouvel ‌iMac‌ Apple Silicon reste incertaine, mais les rumeurs se rejoignent sur le tout nouveau design plus carré, une puce M1X ainsi que des coloris façon iPad Air 4. D’ailleurs, Apple pourrait abandonner la taille de 21,5 pouces et proposer un écran plus grand en entrée de gamme, 23 ou 24 pouces en rognant les bordures.



En tout cas, 2021 se place sous le signe du nettoyage chez Apple après la abandon de l’iMac Pro, puis celui du HomePod original, le tout à quelques semaines d’écart.