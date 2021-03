WhatsApp teste plusieurs vitesses de lecture pour les messages vocaux

Vous ne le savez peut-être pas, mais les développeurs de l'application WhatsApp Messenger (v2.21.50, 151 Mo, iOS 10.0) proposent un programme bêta pour permettre à des centaines d'utilisateurs d'essayer de futures nouveautés en avant-première et ainsi avoir des feedbacks. Ce week-end, c'est la version 2.21.60.11 qui a été soumise sur Testflight avec une nouveauté qui risque de plaire aux nombreux adorateurs des messages vocaux.

En effet, cette nouvelle bêta permet notamment de changer la vitesse de lecture de ces derniers, et ainsi accélérer les longs audio.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.



More details: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot