Apple TV : YouTube prépare un correctif pour l'erreur "quelque chose s'est mal passé"

Depuis plusieurs jours, les utilisateurs d'Apple TV affirment rencontrer des difficultés lors du lancement de nombreuses vidéos sur YouTube. En effet, l'application tvOS de Google est impacté par un bug récurrent qui commence à agacer les possesseurs du boitier connecté d'Apple. Heureusement, cela va bientôt se résoudre si on en croit une récente déclaration de l'équipe YouTube sur Twitter.

Qu'est-ce que cela peut être désagréable quand on s'allonge sur son canapé après une longue journée de travail et que l'on constate que l'application YouTube sur son Apple TV rencontre un dysfonctionnement qui empêche la lecture des vidéos

Plusieurs utilisateurs de tvOS ont déclaré avoir régulièrement le message d'erreur : "quelque chose s'est mal passé" lorsqu'il essaie de lire une vidéo.

Ce dysfonctionnement concernerait aussi bien l'Apple TV HD que l'Apple TV 4K d'après les nombreux retours sur le forum d'assistance du site d'Apple.

Voici le genre de messages qu'on peut retrouver :

Vous n'êtes pas seul. J'ai aussi ce problème. À partir du 18 mars, mes deux toutes nouvelles AppleTV 4e génération reçoivent le même message "quelque chose s'est mal passé". L'un est une 4K, l'autre est une hd régulière. J'ai 4 Apple TV au total. Le nouveau à mon bureau (emplacement complètement séparé) a le même problème que le nouveau à mon domicile. J'ai complètement exclu les problèmes Internet, j'ai également une vitesse Internet de 1000 Mo à mon bureau et à la fois, et je me suis connecté et sorti de l'application, j'ai fermé et redémarrer l'application de force, j'ai supprimé et réinstallé l'application, j'ai redémarré l'Apple TV. Rien ne fonctionne.

La filiale de Google s'est dit au courant de cette anomalie sur Twitter, d'ailleurs une mise à jour corrective est en cours de développement.

Si vous êtes concerné, cela ne sert à rien de désinstaller pour réinstaller l'app ou même de redémarrer votre box internet, l'anomalie est bien liée à l'application directement !

Thanks for reaching out – we've seen similar reports about this and we are currently working on a fix. We'll keep you posted once we have an update.