iPhone 13 : cette année pas de retard, ils sortiront bien fin septembre

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

La pandémie que nous vivons a eu un effet négatif sur l'annonce et la commercialisation des iPhone 12, les derniers iPhone ont été lancés avec plusieurs semaines de retard par rapport au calendrier habituel. La bonne nouvelle, c'est que cela ne devrait pas se reproduire si on en croit l'analyste Daniel Ives de Wedbush. Tous les indicateurs sont en ce moment aux verts pour une annonce et une disponibilité en septembre !

L'iPhone 13 n'aura pas de retard

À cause de la crise sanitaire, plusieurs étapes clés dans le développement, les obtentions d'autorisations et la production des iPhone 12 ont pris plus de temps que d'habitude. Tous ces retards qui se sont accumulés ont provoqué un décalage dans l'annonce et le lancement des derniers iPhone. Normalement, Apple choisi le mois de septembre pour commercialiser ses nouveaux smartphones, mais exceptionnellement, les iPhone 12 et 12 Pro sont sortis le 23 octobre quand les modèles mini et Pro Max ont été mis en vente le 13 novembre. Quelque chose d'extrêmement rare !



Heureusement, les pendules vont être remises à l'heure avec les iPhone 13, selon le récent rapport de Daniel Ives, les chaînes d'approvisionnement indiquent toutes un important stock mis à disposition des consommateurs dès la troisième semaine du mois de septembre.

Cependant, certains modèles d'iPhone 13 pourraient rencontrer quelques retards, les indiscrétions parlent de plusieurs ajustements nécessaires et indispensables.

Selon plusieurs rumeurs, les iPhone 13 pourraient embarquer un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé, Apple aurait sélectionné le 120 Hz. L'encoche serait plus petite et un scanner LiDAR serait présent sur tous les modèles, même le mois cher !

Plusieurs rapports ont aussi indiqué que les iPhone 13 pourraient être les premiers smartphones d'Apple à proposer un stockage allant jusqu'à 1 To.



Wedbush explique s'attendre à une production encore plus intensive que l'iPhone 12. Apple aurait prévenu ses partenaires qu'une accélération des commandes pourraient avoir lieu assez rapidement après le lancement, la société d'investissement privée parle d'une augmentation de +25%, ce qui représente des millions d'iPhone supplémentaire à produire.