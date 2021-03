Unistellar lance un nouveau télescope utilisable avec l'iPhone

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'entreprise Unistellar, on parle d'une start-up qui construit des télescopes numériques de très grande qualité, et qui permet à tout à chacun de profiter de la beauté du ciel nocturne. Récemment, ils ont présenté leur nouveau modèle qui se contrôle totalement avec l'iPhone, notamment grâce à une application dédiée.

L'eQuinox, c'est son nom, est très impressionnant : il embarque notamment une nouvelle batterie qui offre jusqu'à 12 heures d'autonomie, ainsi que la diffusion en continu directement sur une Apple TV.

Unistellar vous met la tête dans les étoiles

L'objectif d'Unistellar est de proposer des télescopes qui ne nécessitent pas énormément de connaissances dans le milieu, notamment grâce à un contrôle depuis l'iPhone ou l'iPad. Ainsi, l'eQuinox propose une nouvelle batterie de 12 heures, la prise en charge allant jusqu'à 10 appareils et une diffusion en continu sur l'Apple TV. À la fois sur iOS et Android, l'application permet aux utilisateurs de commencer immédiatement les observations de différents points selon leur emplacement et de l'heure de la journée.

Prix: 2799 €

Catalogue de 5400 objets parmi lesquels choisir

Diamètre du miroir: 4,5 pouces

Focale: 450 mm

Poids: 19,8 lb (9 kg) avec trépied

12 heures d'autonomie

Vous pouvez précommander le nouveau télescope eQuinox d'Unistellar dès aujourd'hui sur leur site Web pour une commercialisation prévue en mai.

Télécharger l'app gratuite Unistellar