Xiaomi présente les POCO F3 et POCO X3 Pro à partir de 249€

Xiaomi n'a que faire de la pénurie de composants qui touche tous les secteurs. A l'image d'Apple, la firme chinoise ne veut pas chambouler son calendrier et propose ses deux nouveaux flagships : le POCO F3 et le POCO X3 Pro. Les deux modèles affichent un prix imbattable.



La sous-marque de Xiaomi a fait les présentation par le biais d'une conférence en direct en ligne sur Twitter.

POCO F3 : le plus puissant de la gamme

Propulsé par un processeur Snapdragon 870 5G, le POCO F3 est évidemment le smartphone le plus performant jamais présenté par la marque qui lui a greffé de nombreux arguments technologiques comme la 5G, un écran AMOLED de 6,67 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz compatible HDR10+ (et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz), un son Dolby Atmos et un appareil photo performant. Il a été auto-proclamé la "vraie bête".



Une fois n'est pas coutume, Xiaomi a misé gros sur la photo avec un quad-objectif arrière :

Capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79) ;

Ultra grand-angle de 8 mégapixels à 119° (f/2,2) ;

Objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4).

Sans oublier une caméra avant de 20 mégapixels (f/2,2).

Du côté de l'autonomie, le F3 est doté d'une batterie de 4520 mAh, de la charge rapide à 33W qui lui permettent de tenir largement la journée. Mieux, la recharge complète se fait en 52 minutes.



Pour la partie sécurité, un capture d'empreintes est situé sur le côté de l'appareil, le tout tournant sous Android 11 et la surcoupe MIUI 12 qui ressemble toujours fortement à iOS.

POCO X3 Pro : pour les joueurs

Après le Poco X3, la filiale de Xiaomi lorgne encore plus du côté du Asus ROG 5 avec son Poco X3 Pro. Pour justifier un nouvel achat, les ingénieurs ont opté pour l'un des meilleurs processeurs du marché avec le Snapdragon 860 et ont augmenté la capacité de stockage.



Le processeur signé Qualcomm est accompagné d'une puce Kryo 485 en 7nm capable de monter jusqu’à 2,96GHz, ainsi qu’un GPU Adreno 640. De quoi faire tourner les derniers jeux 3D sans concession. Et au sujet de la gestion thermique, Poco a intégré le LiquidCool 1.0 Plus, une technologie de refroidissement contenant un caloduc en cuivre agrandi et plusieurs couches de graphite.



Son écran FHD+ DotDisplay de 6,67 pouces est le même que sur le F3, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et mais une fréquence d’échantillonnage tactile de 240Hz "seulement". L'iPhone 12 reste à 120 Hz sur la partie tactile.



Le Poco X3 s'est vendu à 4 millions d'exemplaires d'après Kevin Qiu, son directeur.

Prix et date de sortie

Le POCO F3 sera mis en vente le 30 mars en trois coloris : noir, bleu et blanc. On pourra le trouver en deux variantes de stockage – 6 Go 128 Go à 349€ et 8 Go 256 Go à 399€. Sauf qu'au lancement, les prix seront réduits à 299€ et 369€.



Quant au POCO X3 Pro, il sera disponible le 26 mars dans les mêmes couleurs mais à un prix inférieur. Le POCO X3 Pro 6 Go / 128 Go sera à 249€ et en 8 Go / 256 Go à 299€. Et les trois premiers jours, il y aura une promotion de 50€ qui fera que le X3 Pro sera à 199€ en entrée de gamme.