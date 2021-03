Apple Teacher Portfolio : un nouveau programme pour aider les enseignants

Apple continue années après années à enrichir son programme d'aide aux professeurs. Cette fois-ci, ce n'est pas moins d'une vingtaine de nouveaux modèles personnalisables qui vont être mis à disposition des enseignants pour enrichir la créativité et l'interaction avec les élèves.

Apple dévoile aujourd'hui une toute nouvelle offre d'apprentissage baptisée Apple Teacher Portfolio. Ce programme a une fois de plus pour objectif d'aider les enseignant à apporter de la créativité quelle que soit la leçon, le sujet proposé aux élèves.

Depuis plus de 40 ans, Apple travaille aux côtés des enseignants et conçoit des produits qui améliorent l'apprentissage de chaque élève. Pour aider les écoles à tirer le meilleur parti des produits Apple, nous avons développé l'apprentissage professionnel en tant qu'élément essentiel de notre offre de formation. Le nouveau programme Apple pour les enseignants aide à renforcer la confiance des enseignants dans la réinvention de leurs leçons et les reconnaît pour l'excellent travail qu'ils accomplissent chaque jour. Après cette année sans précédent, nous voulons continuer à inspirer chaque éducateur autant qu'il nous inspire.

À l'aide de plus de 21 modèles, les professeurs ayant accès à ce programme pourront enrichir et modifier à souhait leurs cours afin qu'ils soient chaque jour un peu plus complets. Cet espace permet également d'interagir avec les autres et ainsi voir ce qui fonctionne ou au contraire devrait être remplacé.



Les applications En Classe et Pour l'école ont également le droit à quelques nouveautés même s'il faut avouer qu'en France, tout ce système n'est pas optimisé dans notre langue et par conséquent pas vraiment utilisé, ni même développé dans les écoles ou les universités.