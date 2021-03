Final Fantasy 11 annulé par Square Enix sur iOS et Android

Il y a 35 min

Alban Martin

En 2015, Square Enix a annoncé une version spéciale de Final Fantasy 11 pour les appareils mobiles. Un an plus tard, nous avons eu notre premier aperçu de la version mobile de Final Fantasy XI qui serait un MMO propulsé par le moteur Unreal Engine 4. Il aura ensuite fallu attendre deux ans quand, en 2018, le studio nous partageait des captures d'écran de Final Fantasy 11 sur iPhone.

Final Fantasy 11 finalement annulé après 5 ans de développement

En l'absence de communication depuis trois ans, tout portait à croire que Square Enix avait abandonné le portage de FF XI. Et bien c'est confirmé aujourd'hui, le jeu lancé en 2002 sur PC, PS2 et Xbox 360, ne verra pas le jour sur iOS et Android. Pour mémoire, le jeu se déroulait en ligne :

L'histoire se déroule à Vana'diel, où l'on peut accomplir des tâches variées pour améliorer la puissance d'un personnage, compléter des quêtes ou encore suivre les différentes intrigues du jeu. Cinq races sont disponibles pour accomplir les scénarios des 3 nations, des 4 extensions et des 3 scénarios additionnels. Il y a également de nombreuses sous-intrigues qui sont autant d'histoires que les joueurs peuvent vivre en prenant part aux centaines de quêtes disponibles au sein du jeu.

La raison de cet abandon selon GameBiz est que Square Enix et Nexon ont constaté que le jeu ne répondait pas aux normes de qualité attendues d'un point de vue créatif. Suite à cela, les développeurs vont être transférés vers d'autres projets.



Espérons que Square Enix pourra ressusciter le projet de reboot sous une autre forme à l'avenir pour les nouveaux appareils mobiles ou travailler à apporter par exemple un certain Final Fantasy 14 sur iOS et Android. Mais avec la sortie des consoles next-gen comme la PS5 et la Xbox Series X, nul doute que le nippon concentre ses efforts sur ces plateformes avec notamment FF 7 Integrade à venir en juin.