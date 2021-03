Unmaze : un jeu de roman visuel signé ARTE pour cet été

Depuis quelques années, la célèbre chaîne culturelle européenne du service public ARTE ne se contente plus de diffuser des reportages, documentaires et concerts à la télévision. En effet, ces derniers se sont également intéressés au développement de jeux vidéo à destination de nos mobiles, en se transformant en éditeur.

Cette fois, la société s'est associée avec Upian et Hiver Prod dans le cadre du lancement du jeu Unmaze, un roman visuel interactif qui sortira cet été sur iOS et Android. Voici la bande-annonce :

ARTE fait la présentation de son nouveau jeu Unmaze

Dans le futur jeu de roman visuel interactif, on plonge dans la mythologie grecque et les mythes du Minotaure. On y suit deux garçons du nom d’Astérion et Theseus qui sont perdus dans un labyrinthe et ne peuvent trouver un moyen de s'échapper. Votre but, vous l'aurez compris, sera de les guider pour trouver la solution !



Pour ce faire, vous prendrez le contrôle d'Ariane, qui aura pour objectif de guider un personnage à la fois... Seul problème, c'est que selon vos actions, l'histoire sera impactée ! Le jeu est parfait si vous recherchez des puzzles et des mystères.



Sortie prévue cet été sur mobile !