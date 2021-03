Deezer propose une offre famille avec la qualité HiFi

Deezer vient de procéder à une modification dans sa grille tarifaire. Si le Deezer Premium et Famille reste à 9,99€/mois et 14,99€/mois, c'est la formule "HiFi" avec la qualité...

Spotify est extrêmement populaire, mais le service a toujours été boudé par les audiophiles, un peu comme Apple Music. En effet, les plus exigeants se tournent plutôt vers...

Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients et innovons sans cesse pour améliorer notre offre. Aujourd’hui, nous constatons qu’un nombre croissant d’auditeurs est à la recherche d’une qualité haute-définition et souhaite partager cette expérience avec toute la famille. Grâce à cette nouvelle formule, toute la famille peut désormais profiter d’une musique haute fidélité

Attention, l'offre Famille HiFi n'est pas disponible partout, elle est accessible sur les applications mobiles, via ordinateur ou via l'un des partenaires de Deezer : Sony, Sonos, Bang & Olufsen, Xbox, Google Home, Samsung... Avec cette offre, Deezer va enfin répondre aux abonnés qui souhaitent une qualité audio irréprochable avec tous les avantages d'un forfait famille. Yoav Banai le VP Customer Engagement chez Deezer a déclaré :

L'expérience musicale a toujours été l'une des priorités de Deezer, le service sait que les utilisateurs cherchent des prix qui s'alignent à ceux du marché, mais aussi des avantages qu'ils ne retrouveront pas forcément chez des concurrents comme Apple Music ou Spotify. Deezer annonce aujourd'hui lancer une nouvelle offre destinée aux familles . Pour faire les choses simples, l'entreprise a repris son offre famille basique et a ajouté l'accès à l a qualité HiFi . Sans surprise, le tarif augmente, normalement l'abonnement coûte 14,99€, mais avec l'ajout du HiFi, le prix passe à 19,99€ . Bien sûr, au moment de la souscription, on aura toujours le choix entre les deux forfaits famille.

