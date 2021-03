La CNIL a "de nombreuses questions" pour Apple en matière de confidentialité

La confidentialité est intégrée aux publicités que nous vendons sur notre plateforme. Nous nous maintenons à une norme plus élevée en permettant aux utilisateurs de refuser l'utilisation limitée des données de première partie d'Apple pour la publicité personnalisée, une fonctionnalité qui nous rend uniques.

Une enquête est ainsi ouverte officiellement depuis la semaine dernière, et il semblerait que la CNIL encourage malgré tout la transparence du suivi des applications d’Apple car "conforme aux règles de confidentialité phares de l'UE". Le problème concerne bien donc la plate-forme publicitaire, toujours soumis à l'inspection, dont un porte-parole a tenu a défendre :

