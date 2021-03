Digitimes pense que les AirPods 3 arriveront cet été

Medhi Naitmazi

Le fournisseur taïwanais ASE Technology a commencé la production de capteurs optiques pour les AirPods 3 qui devraient être lancés au troisième trimestre de 2021, selon des sources citées par DigiTimes. C'est donc plus tard que prévu, notre source ayant indiqué mardi qu'Apple les lancerait en avril.

Les AirPods 3 en retard ?

Sans détail particulier (la publication n'est pas encore complète), difficile de savoir si le calendrier a évolué ou si Apple avait bel et bien prévu une sortie pour l'été 2021. Cela confirme en tout cas les dires de l'analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui a déclaré plus tôt ce mois-ci que les AirPods de troisième génération entreraient en production de masse durant le troisième trimestre de l’année. Le trimestre s'étend de juillet à septembre.



Kuo avait précédemment déclaré que les AirPods 3 seraient lancés au cours du premier semestre 2021, et une série de photos et de rendus divulgués donnait l'impression qu'un lancement était imminent, mais cela ne semble plus être le cas. Sauf que nous avons trouvé de nombreux accessoires dédiés aux AirPods 3.

Les AirPods de nouvelle génération devraient avoir une conception similaire à celle des AirPods Pro, notamment des tiges plus courtes, mais sans embouts en silicone ni annulation active du bruit, ce qui permettra de maintenir un prix inférieur. Les AirPods de deuxième génération sont vendus à 179€ avec un boîtier de charge filaire ou à 229€ avec un boîtier de charge sans fil, tandis que les AirPods Pro coûtent 279€. Mais on trouve ces derniers à 200€ environ avec les promotions.



Apple a publié les AirPod de deuxième génération en mars 2019, suivis des AirPods Pro en octobre 2019.