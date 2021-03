Facebook teste une nouvelle application pour aider les prisonniers à se réintégrer

En début de semaine, on vous relatait qu'Apple semait la confusion en ordonnant aux développeurs de Transmit (App, iPhone et iPad, 5 étoiles - 1 vote, VO, 12.6 Mo) de retirer la fonction de...

Nous avons exploré différentes façons d'aider à combler les lacunes rencontrées par les membres des communautés marginalisées dans nos applications. Il s'agissait uniquement d'un test interne et nous avons supprimé l'avis dès que nous avons appris qu'il était brièvement diffusé en externe.

Selon nos confrères de Bloomberg, les équipes de Facebook développent actuellement une application qui veut aider les prisonniers à anticiper un retour à la normale, au sein de la société. L'entreprise veut « créer plus de produits pour les communautés marginalisées » pour « se préparer à la vie après la prison avec le soutien de la communauté ». Une porte-parole de Facebook explique :

En effet, le groupe de Mark Zuckerberg travaillerait en ce moment même sur une application du nom de The Re-Entry avec un but précis : permettre une transition de la sortie de la prison vers un retour dans la société.

