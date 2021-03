Le RPG SaGa Frontier Remastered en précommande sur iOS et Android

Il y a 5 heures

Alban Martin

SaGa Frontier Remastered est une version améliorée du jeu sur PlayStation 1 qui a été annoncée sur iOS, Android, PS4, Nintendo Switch et PC. Désormais, on sait qu'il va sortir le 15 avril puisqu'il vient d'atterrir à la rubrique précommande.





SaGa Frontier Remastered arrive sur nos mobiles

Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PlayStation originale. Square Enix est un studio très actif sur mobile, et s'efforce de porter tous ses classiques sur iPhone et Android. Après avoir sorti FF VIII Remastered, le nippon s'apprête à lancer un autre RPG de qualité.



Après l'arrivée de SaGa Scarlet Grace: Ambitions, Romancing SaGa 3 et Romancing SaGa 2, Square Enix prépare l'arrivée de SaGa Frontier Remastered sur iOS et Android dans le monde entier. Les précommandes et les pré-inscriptions pour SaGa Frontier Remastered viennent d'être mises en ligne sur l'App Store et Google Play.



Regardez la bande-annonce de SaGa Frontier Remastered ci-dessous :

Le célèbre RPG classique de 1998, SaGa Frontier, renaît avec des graphismes améliorés, des fonctionnalités supplémentaires et un nouveau personnage principal.

Si vous n'avez pas entendu parler de ce remastering, SaGa Frontier Remastered inclut également Fuse en tant que personnage jouable, de nouveaux événements, des graphismes améliorés et plus encore par rapport à la version originale. SaGa Frontier proposera donc huit héros jouables avec chacun son scénario mais des batailles toujours aussi plaisantes et stratégiques.

Il sort le 15 avril pour iOS, Android, PS4, Nintendo Switch et PC via Steam. Par contre, il sera vendu 27,99€ et pèsera plus de 2,1 Go.



